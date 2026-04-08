Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη κατοίκους της Τύρου, πόλης του νοτίου Λιβάνου, να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, καθώς συνεχίζει τους σαρωτικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς του στη χώρα βάζοντας στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Τύρου, ιδιαίτερα της Σαμπρίχα (αλ Αμπασίγια) (…) πρέπει να απομακρυνθείτε από τα σπίτια σας αμέσως», ανέφερε μέσω X ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, παραθέτοντας χάρτη στον οποίο έχει επισημανθεί με κόκκινο κτήριο που θα βομβαρδιστεί.