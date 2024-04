Πυρκαγιά που προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου ήταν αιτία να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σήμερα σε εστιατόριο της Βηρυτού, ανακοίνωσαν ο υπουργός Εσωτερικών και η πυροσβεστική υπηρεσία.

«Οκτώ θύματα πέθαναν από ασφυξία μέσα στο εστιατόριο», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI επικαλούμενο τους πυροσβέστες της Βηρυτού.

«Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά σε ένα μικρό εστιατόριο της πρωτεύουσας μετά την έκρηξη που προκάλεσε διαρροή αερίου», πρόσθεσε το πρακτορείο, επικαλούμενο την ίδια πηγή.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπασάμ Μαουλαούι, ο οποίος έσπευσε στο σημείο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τουλάχιστον «οκτώ άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία».

#Lebanon: In a further update regarding the incident that happened in an area in #Beirut, LBCI sources confirmed that due to the fire’s intensity, the employees could not exit the restaurant but rushed to a room below, resulting in the death of employees.https://t.co/ckGlz9stdF

— LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) April 30, 2024