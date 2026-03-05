Ο ισραηλινός στρατός, που έχει εμπλακεί σε έναν νέο πόλεμο εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μπήκε σε χωριά, στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας, που καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό στον προηγούμενο πόλεμο του 2024 και ανακοίνωσε ότι θέλει να δημιουργήσει εκεί μια «ουδέτερη ζώνη».

Ποιος είναι ο στόχος αυτής της ζώνης και ποιες οι συνέπειες από τη δημιουργία της;

Την ώρα που ξεκινούσε μια μεγάλη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων στον Λίβανο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες του θα θέσουν υπό τον έλεγχό τους «νέες θέσεις» στα νότια αυτής της χώρας, κάτι που θεωρείται παράνομο από το Διεθνές Δίκαιο. Με την εισβολή αυτή το Ισραήλ θέλει να δημιουργήσει μια «ουδέτερη ζώνη (…) μεταξύ του πληθυσμού μας και κάθε απειλής», εξήγησε ο εκπρόσωπος του στρατού, αναφερόμενος στη Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, θα εμποδίσει «τις επιθέσεις στις μεθοριακές ισραηλινές κοινότητες», πρόσθεσε ο Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς.

Το Ισραήλ λέει ότι κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της φιλοϊρανικής οργάνωσης στον προηγούμενο πόλεμο, που έληξε το Νοέμβριο του 2024. Ο στρατός του Λιβάνου, από την πλευρά του, λέει ότι αφόπλισε τη Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας, από τον ποταμό Λιτανί μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ, δηλαδή μια έκταση πλάτους περίπου 30 χιλιομέτρων.

Ωστόσο, η Χεζμπολάχ, από τη Δευτέρα που ξεκίνησαν και πάλι οι συγκρούσεις, ανέλαβε την ευθύνη για δεκάδες επιθέσεις με ρουκέτες, και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ – ορισμένες φορές σε μεγάλο βάθος εντός της γειτονικής χώρας.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι ενημερώθηκαν ότι «το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο μιας ζώνης πλάτους 10-15 χιλιομέτρων», είπε διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Βηρυτό. Επισήμως, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη αντιδράσει.

Είναι εφαρμόσιμη αυτή η ιδέα;

Στον προηγούμενο πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός προετοίμασε το έδαφος, καταστρέφοντας μαζικά, με αεροπορικά πλήγματα, κοινότητες και χωριά κοντά στα σύνορα. Με τις χερσαίες επιχειρήσεις του, ισοπέδωσε σπίτια και εκχέρσωσε δάση και καλλιέργειες.

Οι περισσότεροι κάτοικοι αυτών των χωριών δεν έχουν μπορέσει μέχρι σήμερα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η ανοικοδόμηση δεν έχει ξεκινήσει και η διεθνής κοινότητα ζητάει, προκειμένου να αποδεσμεύσει πόρους, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Η δημιουργία επομένως αυτής της «ουδέτερης ζώνης» είναι ένας στόχος «μάλλον εφικτός», εκτίμησε ο Ντέιβιντ Γουντ, αναλυτής στο International Crisis Group, δεδομένου ότι το Ισραήλ έχει ήδη δημιουργήσει «ντε φάκτο ουδέτερες ζώνες κατά μήκος των συνόρων», μετά την κατάπαυση του πυρός το 2024.

Από τις αρχές της εβδομάδας, η εισβολή των Ισραηλινών στρατιωτών και τα αλλεπάλληλα καλέσματα για εκκενώσεις πλήττουν τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στα νότια του Λιτανί, μια περιοχή που αντιστοιχεί περίπου στο 8% του εδάφους του Λιβάνου.

Περίπου 90.000 άνθρωποι έχουν ήδη εκτοπιστεί, σύμφωνα με τις Αρχές του Λιβάνου.

Ο αναλυτής του Atlantic Council Νίκολας Μπλάνφορντ εκτίμησε ότι οι Ισραηλινοί θέλουν να «επεκτείνουν» την ουδέτερη ζώνη που υπάρχει ήδη, πιθανότατα όμως στο μέγεθος που είχε η παλιά «ζώνη κατοχής».

Μετά την εισβολή του στον Λίβανο το 1982, το Ισραήλ διατήρησε μια ζώνη πλάτους 10-20 χιλιομέτρων, μέχρι την πλήρη αποχώρησή του από τη χώρα αυτή, το 2000, υπό τα ισχυρά πλήγματα που δεχόταν από τη Χεζμπολάχ.

Ένας στρατιωτικός αξιωματούχος είπε στο AFP ότι φοβάται πως το Ισραήλ θέλει να δημιουργήσει μια παρόμοια, πλατιά ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

Ενώ ο πόλεμος μαίνεται, μια χερσαία σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ μοιάζει πλέον αναπόφευκτη.

Εκτός από τους μαχητές της Χεζμπολάχ, όσο προχωρούν οι Ισραηλινοί στρατιώτες «ο κίνδυνος να αντιμετωπίσουν αντίσταση, υπό τύπον αντάρτικου, από τους κατοίκους των περιοχών αυτών, αυξάνεται», προειδοποίησε ο Ντέβιντ Γουντ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ στο χθεσινό διάγγελμά του ανακοίνωσε ότι η οργάνωση «θα αντιμετωπίσει την ισραηλινοαμερικανική επίθεση».

Η προηγούμενη πολιτική «αυτοσυγκράτησης» της Χεζμπολάχ, που απέφευγε να απαντήσει «επί περισσότερο από έναν χρόνο στις σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ, ανήκει στο παρελθόν», παρατήρησε ο Γουντ.

«Η Χεζμπολάχ έχει πλέον μπει σε πόλεμο», συνηγόρησε και ο Νίκολας Μπλάνφορντ. «Η νέα ουδέτερη ζώνη αποτελεί στο εξής τμήμα του πεδίου της μάχης».