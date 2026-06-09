Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην Τύρο του νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

«Επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην πόλη της Τύρου, κοντά στο κέντρο του Ερυθρού Σταυρού, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό οκτώ άλλων, ανάμεσά τους τέσσερις διασώστες του Ερυθρού Σταυρού», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Ισραήλ είχε διαμηνύσει νωρίτερα πως οι ένοπλες δυνάμεις του θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, αψηφώντας τις απειλές του Ιράν για αντίποινα.