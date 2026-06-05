Η πολιτική ηγεσία του Λιβάνου ύψωσε ένα αυστηρό τείχος απέναντι στην Τεχεράνη, αξιώνοντας τον άμεσο τερματισμό κάθε είδους παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους.

Αυστηρές προειδοποιήσεις είδαν το φως της δημοσιότητας αμέσως μετά την παταγώδη αποτυχία της νέας προσπάθειας για κατάπαυση του πυρός, η οποία είχε ανακοινωθεί με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον, προκειμένου να σταματήσουν οι συγκρούσεις ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εξαπέλυσε πλήγματα στον νότιο Λίβανο, αφού διέταξε τους κατοίκους περίπου δέκα χωριών να τα εγκαταλείψουν, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ, η οποία απέρριψε την κατάπαυση του πυρός.

«Δεν είναι δική σας η χώρα, είναι δική μας. Δεν πρέπει να παρεμβαίνετε στη χώρα μας» είπε ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, απευθυνόμενος στο Ιράν. «Η Χεζμπολάχ πρέπει να καταλάβει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο να καθίσουμε και να μιλήσουμε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σώσουμε ό,τι απέμεινε, εκτός από τη διαπραγμάτευση και τη διπλωματία», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ κάλεσε από την πλευρά του το Ιράν να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη χώρα του ως «μέσο πίεσης» στις συνομιλίες του με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη απαιτεί να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στο μέτωπο του Λιβάνου και να αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας της με τις ΗΠΑ.