Τουλάχιστον 217 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 798 έχουν τραυματιστεί από τα συνεχιζόμενα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο από τη Δευτέρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο προηγούμενος απολογισμός, που είχε δημοσιοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης, έκανε λόγο για 123 νεκρούς και 683 τραυματίες, γεγονός που δείχνει τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης τις τελευταίες ώρες.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων σημειώνεται μετά την εμπλοκή του Λιβάνου στον ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν.

Τη Δευτέρα, η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να απαντά με εκτεταμένη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων σε λιβανικό έδαφος.

Η νέα αυτή έξαρση της βίας εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.