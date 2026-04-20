Σε μια κίνηση που θολώνει τα όρια ανάμεσα σε εκεχειρία και de facto στρατιωτική κατοχή, το Ισραήλ δημοσιοποίησε για πρώτη φορά τον χάρτη της νέας γραμμής ανάπτυξης των δυνάμεών του εντός του Λιβάνου.

Η αποτύπωση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι δεκάδες λιβανέζικα χωριά στην πλειονότητά τους ήδη εγκαταλελειμμένα από τους κατοίκους τους λόγω των συγκρούσεων, βρίσκονται πλέον υπό ισραηλινό έλεγχο, μόλις λίγα 24ωρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με τη Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση, ήρθε στον απόηχο των πρώτων άμεσων επαφών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου εδώ και δεκαετίες, στις 14 Απριλίου.

Ωστόσο, πίσω από τη διπλωματική κινητικότητα, η στρατιωτική πραγματικότητα επί του πεδίου φαίνεται να ακολουθεί διαφορετική τροχιά: οι ισραηλινές δυνάμεις όχι μόνο δεν αποσύρονται, αλλά εδραιώνουν την παρουσία τους βαθιά στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τον χάρτη, η νέα γραμμή εκτείνεται από ανατολικά προς δυτικά σε βάθος 5 έως 10 χιλιομέτρων από τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα.

«Ζώνη ασφαλείας» ή κατοχή;

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ζώνη που το Ισραήλ χαρακτηρίζει ως «ασφαλείας» ένας όρος όμως, με βαριά ιστορική φόρτιση στην περιοχή, που παραπέμπει σε προηγούμενες στρατιωτικές επεμβάσεις και μακροχρόνιες κατοχές.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι πέντε μεραρχίες, με την υποστήριξη και ναυτικών δυνάμεων, επιχειρούν νότια της γραμμής αυτής με στόχο τη διάλυση των υποδομών της Χεζμπολάχ και την αποτροπή επιθέσεων κατά των βόρειων ισραηλινών κοινοτήτων.

Το αφήγημα της «προληπτικής ασφάλειας» είναι και η επίσημη γραμμή του Τελ Αβίβ αλλά η γεωγραφία της εφαρμογής του διευρύνεται αισθητά.

Από την άλλη πλευρά, η σιωπή της Βηρυτού και της Χεζμπολάχ μετά τη δημοσιοποίηση του χάρτη είναι ενδεικτική της εύθραυστης ισορροπίας.

Λιβανέζικη πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι, αν και σε ορισμένα χωριά επιτρέπεται περιορισμένη πρόσβαση, οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να εμποδίζουν την επιστροφή των κατοίκων σε μεγάλο μέρος της περιοχής νότια της γραμμής.

1,2 εκατ. εκτοπισμένοι λιβανέζοι

Το ζήτημα των εκτοπισμένων παραμένει ανοιχτό. Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από την έναρξη των συγκρούσεων στις 2 Μαρτίου, ενώ οι λιβανέζικες αρχές κάνουν λόγο για πάνω από 2.100 νεκρούς, ανάμεσά τους 177 παιδιά.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει δώσει επίσημο απολογισμό, αν και πηγές προσκείμενες στην οργάνωση ανεβάζουν τους νεκρούς μαχητές σε τουλάχιστον 400 μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Στον αντίποδα, το Ισραήλ αναφέρει ότι οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ, με εκατοντάδες πυραύλους και drones, προκάλεσαν τον θάνατο δύο αμάχων και 15 στρατιωτών.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και οι δηλώσεις του ακροδεξιού υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατζ, ο οποίος προανήγγειλε κατεδαφίσεις κατοικιών κατά μήκος των συνόρων, εφόσον θεωρούνται ότι χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ.

«Κάθε κατασκευή που απειλεί τους στρατιώτες μας και κάθε δρόμος που ενδέχεται να έχει παγιδευτεί με εκρηκτικά πρέπει να καταστραφεί άμεσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διεθνή μέσα, όπως το Reuters και το Al Jazeera, επισημαίνουν ότι η δημιουργία μιας τέτοιας ζώνης ασφαλείας ενδέχεται να υπονομεύσει την ίδια τη συμφωνία εκεχειρίας, μετατρέποντάς την σε ένα ενδιάμεσο στάδιο μιας πιο μακροχρόνιας στρατιωτικής παρουσίας.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι το μοντέλο που εφαρμόζεται θυμίζει αντίστοιχες πρακτικές στη Δυτική όχθη και στη Γάζα της Παλαιστίνης, όπως και στη Συρία, όπου «προσωρινές» ζώνες εξελίχθηκαν σε μόνιμες κατοχές μέσω του εποικισμού, φέρνοντας διαρκείς εστίες έντασης.

Στο διπλωματικό παρασκήνιο, η συμφωνία θεωρείται ότι συνδέεται με ευρύτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ωστόσο, όσο οι στρατιωτικές γραμμές μετακινούνται επί του εδάφους, η πολιτική γραμμή της εκεχειρίας δείχνει ολοένα και πιο εύθραυστη.