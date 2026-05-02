Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού στρατηγού Τζόζεφ Κλίαρφιλντ, νέου επικεφαλής της επιτροπής παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του διοικητή του στρατού του Λιβάνου, Ρούντολφ Χάικλ.
Σε δήλωσή του, ο στρατός του Λιβάνου ανέφερε ότι η συνάντηση «αφορούσε την κατάσταση ασφάλειας στον Λίβανο και τις εξελίξεις στην περιοχή».
«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε έμφαση στη σημασία του ρόλου του στρατού και στην ανάγκη υποστήριξής του εν μέσω της τρέχουσας φάσης», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι ο Κλίαρφιλντ έφυγε από τον Λίβανο μετά τη συνάντηση.
عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية – الميكانيزم الجنرال الأميركي Joseph Clearfield اجتماعًا استثنائيًّا في قاعدة بيروت الجوية.
الاجتماع الاستثنائي، جاء نتيجة زيارة سريعة قام بها كليرفيلد، وتناول الوضع الأمني في لبنان والتطورات على… pic.twitter.com/xYjEsLm8Jw
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 2, 2026