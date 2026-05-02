Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού στρατηγού Τζόζεφ Κλίαρφιλντ, νέου επικεφαλής της επιτροπής παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του διοικητή του στρατού του Λιβάνου, Ρούντολφ Χάικλ.

Σε δήλωσή του, ο στρατός του Λιβάνου ανέφερε ότι η συνάντηση «αφορούσε την κατάσταση ασφάλειας στον Λίβανο και τις εξελίξεις στην περιοχή».

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε έμφαση στη σημασία του ρόλου του στρατού και στην ανάγκη υποστήριξής του εν μέσω της τρέχουσας φάσης», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι ο Κλίαρφιλντ έφυγε από τον Λίβανο μετά τη συνάντηση.