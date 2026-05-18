Στους 3.020 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο, εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, η καταγραφή αυτή αφορά στις απώλειες από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, στις 2 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα εξειδικευμένα στοιχεία που παρείχε το Υπουργείο, ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται 211 παιδιά και 116 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ενώ ο αριθμός των τραυματιών από τις συγκρούσεις έχει φτάσει τους 9.273.

Παρά το γεγονός ότι η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά σε ισχύ, οι εχθροπραξίες στο έδαφος του Λιβάνου δεν έχουν σταματήσει πλήρως, συντηρώντας το κλίμα αστάθειας στην περιοχή.

