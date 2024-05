Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων μελών της ίδιας οικογένειας σε ένα σπίτι σε μεθοριακό χωριό στον νότιο Λίβανο σήμερα, ανέφεραν η υπηρεσία πολιτικής προστασίας και πηγές ασφαλείας.

Unofficial Lebanese media reports at least 2 dead in the Air Force attack this morning in Mis al-Jabal in southern Lebanon. pic.twitter.com/5vukb5ltxK

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Alex Kennedy (@therealmindman) May 5, 2024