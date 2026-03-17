Τη βαθιά τους ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στον Λίβανο εξέφρασαν σε κοινή δήλωσή που εξέδωσαν τη Δευτέρα οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και του Καναδά, καλώντας τους Ισραηλινούς και τους Λιβανέζους να προχωρήσουν «σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με στόχο την εξεύρεση μιας διαρκούς πολιτικής λύσης».

«Οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ και οι επιθέσεις που στοχεύουν αμάχους πρέπει να σταματήσουν», αναφέρουν οι ηγέτες των πέντε χωρών, δηλώνοντας ότι καταδικάζουν την απόφαση της Χεζμπολάχ να συμμετάσχει σε εχθροπραξίες, οι οποίες θέτουν σε περαιτέρω κίνδυνο την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις που στοχεύουν αμάχους, πολιτικές υποδομές, εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και νοσοκομεία, καθώς και την Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο. Αυτές οι επιθέσεις είναι απαράδεκτες και καλούμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», αναφέρουν οι επικεφαλής των πέντε κρατών

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι μια μεγάλης κλίμακας ισραηλινή χερσαία επίθεση θα είχε καταστροφικές συνέπειες και θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη σύγκρουση. «Αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Η ανθρωπιστική κατάσταση στον Λίβανο, ιδίως ο συνεχιζόμενος μαζικός αναγκαστικός εκτοπισμός, είναι ήδη εξαιρετικά ανησυχητικός», υπογραμμίζουν στην ανακοίνωσή τους ηγέτες των πέντε κρατών.

Καταλήγοντας οι πέντε ηγέτες αναφέρουν τα εξής: «Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για την πλήρη εφαρμογή του Ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από όλα τα μέρη και υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της λιβανέζικης κυβέρνησης να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, να απαγορεύσει τις στρατιωτικές της δραστηριότητες και να τερματίσει τις ένοπλες επιχειρήσεις της. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με την κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, οι οποίοι έχουν εμπλακεί άθελά τους σε αυτήν τη σύγκρουση».

