Η Άλμα (Alma) είναι μικρό χωριό στον νότιο Λίβανο, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με το Ισραήλ. Ανήκει σε μια ζώνη που βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο των εντάσεων μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ.

Ο πληθυσμός του αποτελείται κυρίως από Χριστιανούς Λιβανέζους και η κοινότητα διατηρεί ιστορικά έντονη θρησκευτική και τοπική ταυτότητα. Λόγω της γεωγραφικής του θέσης κοντά στη λεγόμενη «μπλε γραμμή» (σ.σ. πρόκειται για τη γραμμή κατάπαυσης πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ) , το χωριό βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο για πιθανή επέκταση των συγκρούσεων στην περιοχή.

Οι κάτοικοι της Άλμα ξεκίνησαν εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, απευθύνοντας έκκληση προς το Ισραήλ να μην στοχοποιήσει την περιοχή τους, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται.

Οι ίδιοι τονίζουν ότι πρόκειται για μια κοινότητα ειρηνικών Χριστιανών που δεν έχει καμία εμπλοκή στη σύγκρουση που κλιμακώθηκε μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και την επέκταση των εχθροπραξιών σε ολόκληρη την περιοχή. Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Σε βίντεο που ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον τόπο τους.

«Η πόλη δεν πρόκειται να εκκενωθεί υπό καμία συνθήκη. Το μόνο που ζητά ο κόσμος εδώ είναι να αναγνωριστεί η φωνή του», αναφέρουν στο μήνυμά τους.

Στο ίδιο βίντεο εκφράζουν φόβους ότι μια πιθανή εγκατάλειψη της περιοχής θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικές εξελίξεις στο πεδίο. Όπως υποστηρίζουν, αν οι κάτοικοι φύγουν, η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το χωριό ως επιχειρησιακή βάση, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει ισραηλινό πλήγμα.

«Αν ο πληθυσμός αποχωρήσει τώρα, η Χεζμπολάχ θα βρει την ευκαιρία να αξιοποιήσει την πόλη, κάτι που θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην καταστροφή της και θα στρέψει τους Χριστιανούς εναντίον του Ισραήλ», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι κάτοικοι επισημαίνουν επίσης ότι τα τελευταία χρόνια προσπάθησαν να διατηρήσουν μια σχέση συνύπαρξης και επικοινωνίας με το Ισραήλ, την οποία θεωρούν σημαντική για τη σταθερότητα της περιοχής. «Έχουμε δουλέψει σκληρά για να οικοδομήσουμε μια ειρηνική σχέση. Θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Αν όμως η Άλμα δεχθεί επίθεση, όλη αυτή η προσπάθεια θα ανατραπεί», τονίζουν, ζητώντας να μεταφερθεί το μήνυμά τους όσο το δυνατόν πιο ευρέως.