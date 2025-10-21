Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως στοχοποίησε «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ναμπάτια, κατηγορώντας το λιβανικό κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, ότι αναδιοργανώνεται στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Η παρουσία των εγκαταστάσεων τρομοκρατικών υποδομών και η δραστηριότητα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ αποτελούν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», πρόσθεσε σε ανακοινωθέν του.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024, η Χεζμπολάχ θα απέσυρε τους μαχητές της βόρεια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποσύρονταν από τομείς του λιβανικού εδάφους που κυρίευσαν — μολαταύτα συνεχίζουν να κατέχουν πέντε σημεία «στρατηγικής» σημασίας εκεί.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς σε όλο τον Λίβανο τις τελευταίες εβδομάδες. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για κατάφωρες παραβιάσεις της ανακωχής.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου καταδίκασε αυτή που χαρακτήρισε «συστηματική πολιτική» καταστροφών του Ισραήλ, τονίζοντας πως βάζει εσκεμμένα στο στόχαστρο υποδομές απόλυτα απαραίτητες για την ανοικοδόμηση.

🇮🇱❌🇱🇧 Breaking: Israeli Warplanes Strike Jarmaq, Southern Lebanon 💥 Multiple Airstrikes Reported Within the Last Hour ⚠️ pic.twitter.com/w9TpmGDCkD — World War 3 (@Worldwar_3_) October 20, 2025

Μετά τις επιδρομές του Ισραήλ σε εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στον νότιο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν τόνισε πως οι επιθέσεις αυτές «εγγράφονται στο πλαίσιο συστηματικής πολιτικής με στόχο την καταστροφή παραγωγικών υποδομών, την παρεμπόδιση της ανάταξης της οικονομίας και την υπονόμευση της εθνικής σταθερότητας με ψευδή προσχήματα ασφαλείας»

Σύμφωνα με τον Αλί Χαϊντάρ Χαλίφα, διευθύνοντα σύμβουλο του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στον νότιο Λίβανο που μπήκε στο στόχαστρο, οι ζημιές υπολογίζεται πως έχουν αξία μεγαλύτερη από 15 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια.

«Όλη η περιοχή εξαρτάται από την παραγωγή του τσιμέντου μας (…) Το απλούστατα προσπαθεί να σταματήσει την ανοικοδόμηση περιοχών που υπέστησαν μεγάλες ζημιές στον νότιο Λίβανο, πρόκειται πλέον για πόλεμο εναντίον της ανοικοδόμησης», τόνισε στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Η αρχή ύδρευσης του νοτίου Λιβάνου ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ισραηλινές επιδρομές κατέστρεψαν την κύρια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων της, προκαλώντας προβλήματα στην υδροδότηση δεκάδων χιλιάδων κατοίκων.

Μηχανήματα κατασκευών και οχήματα που χρησιμοποιούνταν για την απομάκρυνση συντριμμιών και την ανοικοδόμηση έχουν επίσης μπει στο στόχαστρο επιδρομών του Ισραήλ.

Κάτοικοι και πολιτικοί στην περιοχή καταγγέλλουν πως ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείτο αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς, για την ανοικοδόμηση σε πόλεις και κοινότητες που υπέστησαν καταστροφές ευρείας κλίμακας κατά τις εχθροπραξίες για δεκατρείς μήνες, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών ανοικτού πολέμου, ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Πηγές: ΑΜΠΕ, dpa

Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος