Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε βομβαρδισμό της πόλης Νακούρα, στον νότιο Λίβανο, κάνοντας χρήση βομβών λευκού φωσφόρου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη και χερσαίες συγκρούσεις, με αναφορές για μάχες μεταξύ ισραηλινών στρατευμάτων και μαχητών της Χεζμπολάχ εντός της πόλης.

Σημειώνεται πως ο λευκός φώσφορος αποτελεί χημική ουσία που, κατά την έκρηξή του, προκαλεί έντονη θερμότητα και λάμψη, ενώ μπορεί να επιφέρει σοβαρά έως και μη αναστρέψιμα εγκαύματα σε όσους εκτεθούν σε αυτόν.

Η χρήση τέτοιων όπλων ρυθμίζεται από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1980, η οποία θέτει αυστηρούς περιορισμούς και απαγορεύσεις, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται σε κατοικημένες περιοχές.

Οι καταγγελίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την ισραηλινή πλευρά.