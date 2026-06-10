Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς αυξάνονται οι νεκροί στον νότιο Λίβανος, μετά από νέα φονικά χτυπήματα της ισραηλινής αεροπορίας.

Πιο συγκεκριμένα, δύο αεροπορικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην ευρύτερη περιοχή της Τύρου άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 11 νεκρούς, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται πλέον στους 44, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές εκφράζουν φόβους για την κατάσταση ορισμένων εκ των τραυματιών, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των πληγμάτων. Η νέα αυτή επιχείρηση του Ισραήλ έρχεται να κλιμακώσει την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή, με τις απώλειες μεταξύ των αμάχων να αυξάνονται δραματικά τις τελευταίες ώρες.

Ειδικότερα, ισραηλινή επίθεση στην τοποθεσία Αλ Μπας στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα άλλων, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Είχε προηγηθεί αεροπορικό πλήγμα στη συνοικία Αλ Μασάκεν της Τύρου, με απολογισμό οκτώ νεκρούς και 35 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά και έξι γυναίκες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.