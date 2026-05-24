Το Yπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε την Κυριακή (24/5), πως 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Σάββατο, σε ένα ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

“Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στο χωριό Σιλ αλ Γκαρμπιγιέ στην περιοχή Ναμπατιέ προκάλεσε μία σφαγή, ο τελικός απολογισμός της οποίας είναι 11 νεκροί, μεταξύ αυτών ένα παιδί και έξι γυναίκες και εννέα τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερα παιδιά και μία γυναίκα”, διευκρίνισε το Yπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου.