Μια από τις πλέον φονικές στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων εβδομάδων σημειώθηκε σήμερα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, με τουλάχιστον 13 νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και έξι μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένη περιοχή, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Το νέο αυτό κύμα επιθέσεων αναζωπυρώνει τους φόβους για το ενδεχόμενο μιας νέας εκτεταμένης στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στην περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε συμφωνηθεί εκεχειρία με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ, η σταδιακή κλιμάκωση των επιδρομών τα τελευταία εικοσιτετράωρα απειλεί να τινάξει στον αέρα την εύθραυστη ισορροπία και να οδηγήσει σε έναν νέο κύκλο αδιάκριτης βίας.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters που βρέθηκαν στο σημείο, είδαν σχολικά βιβλία ανάμεσα στα συντρίμμια, όπου μέχρι τώρα υπήρχε ένα κτίριο. Οι διασώστες, με βαριά μηχανήματα, δούλευαν όλο το πρωί για να ανασύρουν τους νεκρούς από τα χαλάσματα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ερευνά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες επλήγησαν «αμέτοχα πρόσωπα» από τον βομβαρδισμό. Σύμφωνα με τον στρατό, η Χεζμπολάχ είχε εκτοξεύσει τη νύχτα δύο οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτών κοντά στη ράχη Άλι αλ Τάχερ, μια σειρά λόφων στον νοτιοανατολικό Λίβανο όπου η οργάνωση πιστεύεται ότι είχε κατασκευάσει ένα υπόγειο στρατιωτικό συγκρότημα. Την περασμένη εβδομάδα το Ισραήλ υποστήριξε ότι «εκκαθάρισε» την περιοχή αυτή από τους μαχητές της Χεζμπολάχ, η οποία δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα.