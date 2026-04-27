Οι Αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν ότι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε 14 ανθρώπους χθες Κυριακή.

Πρόκειται για τον πιο βαρύ ημερήσιο απολογισμό θυμάτων αφού ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός, πριν από δέκα ημέρες.

Το Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της σκληρά δοκιμαζόμενης ανακωχής και ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέες επιθέσεις χθες.

Αργά χθες βράδυ, το λιβανικό υπουργείο Υγείας δημοσιοποίησε απολογισμό που έκανε λόγο για 14 νεκρούς στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον νότο, διευκρινίζοντας πως ανάμεσα στα θύματα ήταν δύο γυναίκες και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, άλλοι τουλάχιστον 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν.