Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε δύο πόλεις νότια της Βηρυτού, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Διευκρίνισε ότι «επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού στις περιοχές Αραμούν και Σααντίγιατ» είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8 «σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό» των θυμάτων.

Παράλληλα το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι η αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε «ακίνητο τεσσάρων ορόφων» στην πόλη Μπααλμπέκ (ανατολικά), προκαλώντας ακόμη απροσδιόριστο αριθμό νεκρών και τραυματιών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σωστικά συνεργεία προσπαθούν να ανασύρουν θύματα, στη ζωή και όχι, από τα συντρίμμια του κτηρίου.

⚡️ The moment the Israel aircraft launched a raid targeting a hotel in the Hazmiyeh area of Beirut.#IranIsraelWar pic.twitter.com/kUkipyl86f — middleeastwatch (@theciviliannn) March 4, 2026

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τις πρώτες πρωινές ώρες τους κατοίκους 16 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, απευθύνοντάς τους «επείγουσες προειδοποιήσεις» προτού εξαπολύσει νέους βομβαρδισμούς.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να απομακρυνθείτε εσπευσμένα από τα σπίτια σας» κατευθυνόμενοι προς «ανοικτές περιοχές», ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ μέσω X, που παρέθεσε ονομαστικό κατάλογο 16 χωριών.