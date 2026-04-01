Τουλάχιστον οκτώ νεκροί, μεταξύ των οποίων ένας διασώστης, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των ισραηλινών επιθέσεων, την Τρίτη, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σε διαδοχικές ανακοινώσεις, το υπουργείο ενημέρωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κΑι άλλοι 19 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην περιοχή της Τύρου, ενώ τέσσερις νεκροί ήταν ο απολογισμός επίθεσης στην περιοχή της Σιδώνας.

Σε μια τρίτη επίθεση στην Μπιντ Τζμπέιλ, επλήγη σημείο συγκέντρωσης των προσκόπων Risala – μιας λιβανέζικης οργάνωσης που συνδέεται με το σιιτικό κίνημα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ – προκαλώντας τον θάνατο ενός διασώστη και τον τραυματισμό άλλων 13 ανθρώπων.