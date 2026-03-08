Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ισραηλινού πλήγματος σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Βηρυτού, όπως μετέδωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που προσέγγισε το ξενοδοχείο Ramada αφηγήθηκε πως είδε ένα δωμάτιο με σπασμένα παράθυρα, ενώ δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή.

🚨 ÚLTIMA HORA: Israel acaba de realizar un ataque aéreo PRECISO en una habitación de hotel en Beirut, Líbano. La precisión es una locura. ¿Quién se escondía allí? Pronto lo sabremos.pic.twitter.com/wr75cRpMtv — Isaac2 (@isaacrrrr7) March 8, 2026

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως πρόκειται για την πρώτη ανάλογη επίθεση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου από τότε που το Ισραήλ άρχισε να εξαπολύει εκ νέου αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Χεζμπολάχ – η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη – παράλληλα με τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

🇱🇧💥🇮🇱🇺🇸 BREAKING: US-branded hotel in central Beirut HIT by IDF ‘assassinations’!

3 dead, 9 wounded in targeted strike – rooms gutted, chaos in the streets! #IranWar #IsraelIranConflict #USIranWar #Dubai pic.twitter.com/45ZuyCOQHV — 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐋𝐈𝐂𝐓 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇💥 (@15_DEC_1994) March 8, 2026

Μέχρι στιγμής το πλήγμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), οι οποίες νωρίτερα ενημέρωσαν πως εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σε μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.