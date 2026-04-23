Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη (22/4) σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην κοινότητα Αλ Ταϊρί του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, παρότι παραμένει σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία. Μεταξύ των νεκρών είναι μια Λιβανέζα δημοσιογράφος 43 ετών, ενώ μια συνάδελφός της τραυματίστηκε και χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο με την κατάστασή της να παραμένει σταθερή.

Οι δύο δημοσιογράφοι, η 43χρονη Αμάλ Χαλίλ και η Ζέιναμπ Φάρατζ, αναζήτησαν καταφύγιο σε κτήριο, το οποίο επλήγη ακολούθως από τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) που επικαλείται πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του για το περιστατικό το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι το Ισραήλ «καταδίωξε» τις Λιβανέζες δημοσιογράφους Ζεϊνάμπ Φαράτζ και Αμάλ Χαλίλ, «στοχεύοντας» το σπίτι όπου είχαν καταφύγει.

«Όταν ο λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός έφτασε για να μεταφέρει τους τραυματίες, ο εχθρός παρεμπόδισε την ανθρωπιστική αποστολή, ρίχνοντας μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης στο ασθενοφόρο και στοχεύοντάς το με πυροβολισμούς», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Φαράτζ και τα πτώματα των δύο θυμάτων της πρώτης επίθεσης μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ οι ομάδες διάσωσης δεν κατάφεραν να διασώσουν τη 43χρονη Χαλίλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όταν διασώστες του Ερυθρού Σταυρού έσπευσαν στη βομβαρδισμένη περιοχή, δέχθηκαν ισραηλινά πυρά. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Ζεϊνάμπ Φαράτζ, μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή της είναι πλέον σταθερή.

Ωστόσο, έπειτα από λίγες ώρες η Αμάλ Χαλίλ εντοπίστηκε νεκρή στα χαλάσματα. Ο θάνατος της δημοσιογράφου επιβεβαιώθηκε από την εφημερίδα Al Akhbar στην οποία εργαζόταν.

Ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου Πολ Μόρκος επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο της Χαλίλ.

Η Αμάλ Χαλίλ κάλυπτε τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ από την έναρξή του τον Οκτώβριο του 2023 και μετέδιδε ειδήσεις για τις εχθροπραξίες από διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου επιβεβαίωσε επίσης το θάνατο της δημοσιογράφου. Παρέθεσε επίσης δήλωση του Συλλόγου Τύπου της χώρας, σύμφωνα με την οποία η Χαλίλ «πλήρωσε με τη ζωή και το αίμα της για έναν σκοπό στον οποίο πίστευε».

Ο οργανισμός ανέφερε ότι η επίθεση εντάσσεται στην «σκόπιμη εκστρατεία του Ισραήλ που στοχεύει δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τα αεροπορικά πλήγματα στην τοποθεσία, υποστηρίζοντας πως επλήγησαν οχήματα και ένα «κτήριο στο οποίο κατέφυγαν τρομοκράτες». Διέψευσαν τις αναφορές ότι εμπόδισαν ασθενοφόρα με διασώστες να φθάσουν στο σημείο και ότι έβαλαν στο στόχαστρο δημοσιογράφους.

Αρνείται τις κατηγορίες ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι «δεν στοχεύει δημοσιογράφους και ενεργεί με σκοπό να περιορίσει τις βλάβες που μπορεί να υποστούν», ενώ αρνείται επίσης ότι εμπόδισε τις υπηρεσίες διάσωσης να φτάσουν στον τόπο της επίθεσης στην ατ-Τίρι.

Ο στρατός ανέφερε ότι διεξάγει έρευνα για το συμβάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), το περιστατικό ξεκίνησε όταν στρατιώτες εντόπισαν δύο οχήματα να αναχωρούν από ένα κτήριο που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ στην ατ-Τίρι.

«Οι τρομοκράτες διέσχισαν την εμπρόσθια γραμμή άμυνας και πλησίασαν τις δυνάμεις με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή», αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτύπησε ένα από τα οχήματα και στη συνέχεια ένα κτήριο «στο οποίο κατέφυγαν οι τρομοκράτες».

Οι IDF αναφέρουν ακόμα ότι στη συνέχεια έλαβαν αναφορές ότι δύο γυναίκες δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της αεροπορικής επιδρομής.

«Ο IDF δεν εμποδίζουν τις δυνάμεις διάσωσης να φτάσουν στην περιοχή σε αυτό το στάδιο», αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση και προσθέτει ότι «οι λεπτομέρειες του περιστατικού βρίσκονται υπό εξέταση».