Nέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Λιβάνου πραγματοποίησε το Ισραήλ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 23 τραυματίστηκαν μετά από αεροπορικά βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Υγειονομικής Περίθαλψης της χώρας, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε πολλαπλά σημεία στο νότιο καθώς και στο ανατολικό τμήμα της επικράτειας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και αναστάτωση στους κατοίκους.

Το υπουργείο ανέφερε επιθέσεις σε πέντε τοποθεσίες, στις περιοχές της Τύρου και της Ναμπατία στον νότιο Λίβανο, και στην Μπεκάα στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει πως εξαπέλυσαν επιθέσεις στον νότιο Λίβανο αφότου η Χεζμπολάχ στόχευσε με drone ισραηλινούς στρατιώτες.