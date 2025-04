Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ένας αξιωματικός και δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν την Κυριακή από έκρηξη πυρομαχικών, λίγες ημέρες έπειτα από ένα παρόμοιο συμβάν που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας στρατιώτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αξιωματικός και οι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν, ενώ «ένας αριθμός πολιτών τραυματίστηκαν» από την έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα όχημα του στρατού το οποίο μετέφερε πυρομαχικά στην Μπραϊκάα, στην επαρχία της Ναμπατίγιε.

An explosion in a Lebanese Armed Forces vehicle carrying confiscated weapons in Briqa, southern Lebanon, killed four soldiers and injured four others. Investigation into the cause is ongoing. pic.twitter.com/3LzX0t56Xx

