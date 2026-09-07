Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέταξαν τις πρώτες πρωινές ώρες τους κατοίκους τομέα της κοινότητας Ντέιρ Εζ Ζαχράνι, στον νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν εσπευσμένα, καθώς ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν βομβαρδισμό εναντίον αυτής που χαρακτήρισαν εγκατάσταση του κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Αφού η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε «drone με εκρηκτικά» προς την κατεύθυνση ισραηλινών στρατευμάτων, ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε μέσω Telegram στα αραβικά πως θα «στοχοποιήσει» εγκατάσταση του κινήματος.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, έκανε λίγη ώρα αργότερα λόγο για αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον της Ντέιρ Εζ Ζαχράνι.