Σε κλίμα σύγχυσης και αβεβαιότητας κινούνται οι επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να εκπέμπουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των εξελίξεων. Από την Ουάσινγκτον, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε «παραγωγικές συζητήσεις», επιχειρώντας να δείξει πρόοδο.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη κρατά σαφείς αποστάσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιβεβαιώνει μεν την ύπαρξη επικοινωνίας μέσω μεσολαβητών, απορρίπτει όμως κάθε έννοια ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Με αιχμηρή ρητορική, μάλιστα, χαρακτηρίζει την αμερικανική στάση «ομολογία ήττας», υπενθυμίζοντας τις πρόσφατες απαιτήσεις για άνευ όρων παράδοση.

Ταυτόχρονα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «θέλει πάρα πολύ» να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε εντατικές διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά, παρότι δεν το παραδέχεται δημοσίως

Το τοπίο παραμένει θολό, με τη διπλωματική απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές να αποτυπώνεται όχι μόνο στις πράξεις, αλλά και στη γλώσσα που επιλέγουν να χρησιμοποιούν.

Οι πέντε όροι του Ιράν

Όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, το Ιράν έχει διατυπώσει πέντε βασικούς όρους για τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης:

Πλήρη παύση της επιθετικότητας και των δολοφονιών από τον εχθρό, ώστε να σταματήσει άμεσα η κλιμάκωση και οι απώλειες αμάχων.

Καθιέρωση μηχανισμών ασφαλείας που θα διασφαλίζουν ότι ο πόλεμος δεν θα επιβληθεί ξανά στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Εγγυημένη καταβολή πολεμικών ζημιών και επανορθώσεων, ώστε να καλυφθούν οι υλικές και ανθρώπινες απώλειες της χώρας.

Ολοκλήρωση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων όλων των εμπλεκόμενων ομάδων αντίστασης στην περιοχή, για να υπάρξει πλήρης ειρήνη.

Διεθνή αναγνώριση και εγγυήσεις για το κυριαρχικό δικαίωμα του Ιράν να ασκεί εξουσία στο Στενό του Ορμούζ, ένα στρατηγικά κρίσιμο σημείο για την περιοχή.

Η ανάμειξη της Ρωσίας

Δημοσίευμα των Financial Times, υποστηρίζουν ότι η Ρωσία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση αποστολών drones και υλικής βοήθειας προς το Ιράν, ισχυρισμούς που το Κρεμλίνο διαψεύδει κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με δυτικές μυστικές υπηρεσίες, η επιχείρηση φέρεται να ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και να εξελίσσεται σταδιακά, με στόχο να ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συνολική βοήθεια συμπεριλαμβάνει την αποστολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ιατρικό εξοπλισμό και τρόφιμα, με στόχο την ενίσχυση ενός συμμάχου, που δέχεται αυξημένες πιέσεις λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.

Ωστόσο, η Μόσχα απορρίπτει τις σχετικές πληροφορίες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε λόγο για «πολλές ψευδείς ειδήσεις», επιβεβαιώνοντας μόνο ότι οι επαφές με την ιρανική ηγεσία, συνεχίζονται σε διπλωματικό επίπεδο.

Πλήγμα σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο

Ανησυχία προκαλούν πληροφορίες ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση με drone εναντίον του τουρκικού δεξαμενόπλοιου «Altura», το οποίο βρισκόταν 20 μίλια μακριά από τον Πορθμό της Κωνσταντινούπολης.

Το drone προκάλεσε ζημιές στον κινητήρα και το κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου Altura. Η επίθεση στο M/T Altura έλαβε χώρα 15 ναυτικά μίλια μακριά από το Στενό του Βοσπόρου, μετέδωσε το NTV.

