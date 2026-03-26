Σε κλίμα σύγχυσης και αβεβαιότητας κινούνται οι επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να εκπέμπουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των εξελίξεων. Από την Ουάσινγκτον, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε «παραγωγικές συζητήσεις», επιχειρώντας να δείξει πρόοδο.
Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη κρατά σαφείς αποστάσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιβεβαιώνει μεν την ύπαρξη επικοινωνίας μέσω μεσολαβητών, απορρίπτει όμως κάθε έννοια ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Με αιχμηρή ρητορική, μάλιστα, χαρακτηρίζει την αμερικανική στάση «ομολογία ήττας», υπενθυμίζοντας τις πρόσφατες απαιτήσεις για άνευ όρων παράδοση.
Ταυτόχρονα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «θέλει πάρα πολύ» να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε εντατικές διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά, παρότι δεν το παραδέχεται δημοσίως
Το τοπίο παραμένει θολό, με τη διπλωματική απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές να αποτυπώνεται όχι μόνο στις πράξεις, αλλά και στη γλώσσα που επιλέγουν να χρησιμοποιούν.
Οι πέντε όροι του Ιράν
Όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, το Ιράν έχει διατυπώσει πέντε βασικούς όρους για τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης:
- Πλήρη παύση της επιθετικότητας και των δολοφονιών από τον εχθρό, ώστε να σταματήσει άμεσα η κλιμάκωση και οι απώλειες αμάχων.
- Καθιέρωση μηχανισμών ασφαλείας που θα διασφαλίζουν ότι ο πόλεμος δεν θα επιβληθεί ξανά στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
- Εγγυημένη καταβολή πολεμικών ζημιών και επανορθώσεων, ώστε να καλυφθούν οι υλικές και ανθρώπινες απώλειες της χώρας.
- Ολοκλήρωση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων όλων των εμπλεκόμενων ομάδων αντίστασης στην περιοχή, για να υπάρξει πλήρης ειρήνη.
- Διεθνή αναγνώριση και εγγυήσεις για το κυριαρχικό δικαίωμα του Ιράν να ασκεί εξουσία στο Στενό του Ορμούζ, ένα στρατηγικά κρίσιμο σημείο για την περιοχή.
Η ανάμειξη της Ρωσίας
Δημοσίευμα των Financial Times, υποστηρίζουν ότι η Ρωσία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση αποστολών drones και υλικής βοήθειας προς το Ιράν, ισχυρισμούς που το Κρεμλίνο διαψεύδει κατηγορηματικά.
Σύμφωνα με δυτικές μυστικές υπηρεσίες, η επιχείρηση φέρεται να ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και να εξελίσσεται σταδιακά, με στόχο να ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συνολική βοήθεια συμπεριλαμβάνει την αποστολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ιατρικό εξοπλισμό και τρόφιμα, με στόχο την ενίσχυση ενός συμμάχου, που δέχεται αυξημένες πιέσεις λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.
Ωστόσο, η Μόσχα απορρίπτει τις σχετικές πληροφορίες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε λόγο για «πολλές ψευδείς ειδήσεις», επιβεβαιώνοντας μόνο ότι οι επαφές με την ιρανική ηγεσία, συνεχίζονται σε διπλωματικό επίπεδο.
Πλήγμα σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο
Ανησυχία προκαλούν πληροφορίες ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση με drone εναντίον του τουρκικού δεξαμενόπλοιου «Altura», το οποίο βρισκόταν 20 μίλια μακριά από τον Πορθμό της Κωνσταντινούπολης.
Το drone προκάλεσε ζημιές στον κινητήρα και το κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου Altura. Η επίθεση στο M/T Altura έλαβε χώρα 15 ναυτικά μίλια μακριά από το Στενό του Βοσπόρου, μετέδωσε το NTV.
Το Ιράν εφαρμόζει καθεστώς «διοδίων» στο Στενό του Ορμούζ και πληρώνεται σε γιουάν, λένε οι ειδικοί
Το Ιράν εφαρμόζει ένα «de facto καθεστώς διοδίων» στα Στενά του Ορμούζ, ελέγχοντας ποια πλοία διέρχονται και εισπράττοντας πληρωμή για την ασφαλή διέλευσή τους, αναφέρει μια κορυφαία εταιρεία πληροφοριών για τη ναυτιλία.
Η Lloyd’s List Intelligence δημοσιεύει μια ανάλυση που εξηγεί τις πρακτικές του Ιράν στα Στενά. Αναφέρει ότι τα πλοία καλούνται να καταθέσουν δηλωτικά έγγραφα, στοιχεία πληρώματος και τον προορισμό τους στην παραστρατιωτική Επαναστατική Φρουρά του Ιράν.
Οι πληροφορίες πηγαίνουν στην «Επαρχιακή Διοίκηση Χορμοζγκάν» της Φρουράς για έλεγχο διέλευσης, ελέγχους ευθυγράμμισης φορτίων που επί του παρόντος δίνουν προτεραιότητα στο πετρέλαιο έναντι όλων των άλλων εμπορευμάτων, και για αυτό που περιγράφεται ως «γεωπολιτικός έλεγχος»», αναφέρει η Lloyd’s List.
«Ενώ δεν πληρώνουν όλα τα πλοία άμεσα διόδια, τουλάχιστον δύο πλοία το έχουν κάνει και η πληρωμή γίνεται σε γιουάν», αναφέρει η Lloyd’s List, αναφερόμενη στο εθνικό νόμισμα της Κίνας.
Το Ιράν δεν έχει εξηγήσει άμεσα τη διαδικασία για να περάσουν τα πλοία από το στενό -αναφέρει το δημοσίευμα- αν και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών φάνηκε να παραδέχεται ότι η Τεχεράνη λαμβάνει πληρωμές για ορισμένα πλοία σε μια συνέντευξη.
Ανεβαίνει πάλι το πετρέλαιο
Νέα άνοδος πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων για την τιμή του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα 104 δολάρια το βαρέλι στις πρωινές ώρες συναλλαγές της Πέμπτης (26/03) και τώρα διαπραγματεύονται οριακά χαμηλότερα, πάνω όμως από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.
Ανάλογη είναι η εικόνα και για τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI που κινούνται σταθερά πάνω από τα 90 δολάρια έχοντας ξεπεράσει και τα 92 δολάρια το βαρέλι.
Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε από έκρηξη βόμβας στο Καφρ Κασέμ
Τραυματίες από έκρηξη Ιρανικής βόμβας στο Κφαρ Κασέμ του Ισραήλ
Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη ιρανικής βόμβας διασποράς στο Κφαρ Κασίμ, σύμφωνα με γιατρούς.
Το Magen David Adom αναφέρει ότι περιέθαλψε έναν άνδρα και μια γυναίκα, και οι δύο ηλικίας 55 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας που έπληξε ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης.
Οι γιατροί σαρώνουν άλλες περιοχές της πόλης όπου έπληξαν υποπυρομαχικά από τον ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο.
Πλήγμα στο βιομηχανικό συγκρότημα Parchin στην Τεχεράνη
Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικού Ινστιτούτου, στόχος για τέταρτη φορά έγινε το βιομηχανικό Parchin στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες εκεί κατασκευάζεται στρατιωτικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων.
A big explosion at Parchin military complex, which houses missile production facilities and suspected nuclear weapons research sites. https://t.co/4xOMjdkrr7 pic.twitter.com/JgX9w1KQD7
— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 20, 2026
FT: Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν
Δημοσιεύματα των Financial Times, υποστηρίζουν ότι η Ρωσία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση αποστολών drones και υλικής βοήθειας προς το Ιράν, ισχυρισμούς που το Κρεμλίνο διαψεύδει κατηγορηματικά.
Σύμφωνα με δυτικές μυστικές υπηρεσίες, η επιχείρηση φέρεται να ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και να εξελίσσεται σταδιακά, με στόχο να ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συνολική βοήθεια συμπεριλαμβάνει την αποστολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ιατρικό εξοπλισμό και τρόφιμα, με στόχο την ενίσχυση ενός συμμάχου, που δέχεται αυξημένες πιέσεις λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.
Πλήγμα σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο
Ανησυχία προκαλούν πληροφορίες ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση με drone εναντίον του τουρκικού δεξαμενόπλοιου «Altura», το οποίο βρισκόταν 20 μίλια μακριά από τον Πορθμό της Κωνσταντινούπολης.
Αναφέρθηκαν ζημιές στον κινητήρα και στο κατάστρωμα του πλοίου, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα ή τραυματίες.
Η επίθεση στο M/T Altura έλαβε χώρα 15 ναυτικά μίλια μακριά από το Στενό του Βοσπόρου, μετέδωσε το NTV.
İstanbul boğazı’na 20 Millik mesafede Altura adlı Türk tanker gemisine drone’la saldırı düzenlendi.
Geminin makine ve güverte bölümünde hasar olduğu ancak bir can kaybı ya da yaralı olduğu bildirilmedi pic.twitter.com/BjoBJx5a1w
— ULUSER (@uluser) March 26, 2026