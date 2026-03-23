«Το Ιράν θα ανταποδώσει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του τομέα του ηλεκτρισμού στη χώρα, βάζοντας στο στόχαστρο ισραηλινές ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις ή μονάδες που προμηθεύουν με ρεύμα αμερικανικές βάσεις σε γειτονικά κράτη», αναφέρει ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα.
Η ανακοίνωση αυτή μοιάζει να ανακαλεί την απειλή πως θα μπουν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις αφαλάτωσης σε κράτη της περιφέρειας, απολύτως κρίσιμες για την παροχή πόσιμου νερού στα κράτη του Κόλπου.
«Ο ψεύτης (…) πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πρόθεση να επιτεθούν σε εργοστάσια αφαλάτωσης του νερού και να προκαλέσουν δεινά στους λαούς των χωρών της περιφέρειας», σύμφωνα με την ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά ΜΜΕ.
Το τελεσίγραφο Τραμπ
Προχθές Σάββατο, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι τα ιρανικά ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια θα μπορούσαν να μπουν στο στόχαστρο αν η Τεχεράνη δεν «ανοίξει πλήρως» το στενό του Χορμούζ μέσα σε 48 ώρες.
«Είμαστε αποφασισμένοι να απαντάμε σε κάθε απειλή στο ίδιο επίπεδο» ώστε να επιτευχθεί «αποτροπή», πρόσθεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, εξηγώντας πως αν οι αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις βάλουν στο στόχαστρο το σύστημα ηλεκτροδότησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «θα πλήξουμε» συστήματα ηλεκτροδότησης.
Αρχηγός της CENTCOM: Οι στρατιωτικοί αρχηγοί του Ιράν «σε βαθιά καταφύγια», στοχεύουν αμάχους σε «ένδειξη απελπισίας»
Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ λέει ότι το Ιράν «λειτουργεί με ένδειξη απελπισίας» στοχεύοντας πολιτικούς χώρους στον πόλεμο.
Σε συνέντευξή του σε δορυφορικό δίκτυο ο ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Μπραντ Κούπερ, λέει: «Επιχειρούν σε κατάσταση απελπισίας… Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, έχουν επιτεθεί σε πολιτικούς στόχους πολύ σκόπιμα, περισσότερες από 300 φορές».
Στην πρώτη του κατ’ ιδίαν συνέντευξη για τον πόλεμο, ο Κούπερ λέει ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν στα αραβικά κράτη του Κόλπου και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή θέτουν σε κίνδυνο τους αμάχους.
Ο Κούπερ σημειώνει επίσης την επιβράδυνση των εισερχόμενων ιρανικών πυρών σε όλη τη Μέση Ανατολή καθώς ο πόλεμος έχει εισέλθει στην τέταρτη εβδομάδα του.
«Στην αρχή της σύγκρουσης, έβλεπες μεγάλους όγκους από δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους», λέει ο Κούπερ. «Δεν το βλέπεις πλέον αυτό. Είναι όλα ένα ή δύο κάθε φορά».
Βίντεο από τις υπόγειες πυραυλουπόλεις του Ιράν
Bίντεο που κυκλοφόρησε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB δείχνει σειρές πυραύλων αποθηκευμένων σε μια υπόγεια εγκατάσταση. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας περιγράφει το οπλοστάσιο ως «την κορυφή του παγόβουνου».
Κλιμάκωση επιθέσεων στον Λίβανο
Τεθωρακισμένες μονάδες και στρατεύματα του Ισραήλ αναπτύσσονται γρήγορα στο βόρειο μέτωπο καθώς η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις συνεχείς επιθέσεις με ρουκέτες, σηματοδοτώντας μια επικίνδυνη κλιμάκωση κατά μήκος των ισραηλινολιβανικών συνόρων.
Εκρήξεις στην Τεχεράνη - Πλήγμα στην Ούρμια
Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, τα ξημερώματα της Δευτέρας με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι άρχισε να διεξάγει «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος », χωρίς άλλες λεπτομέρειες.
Η πόλη βυθίστηκε στο σκοτάδι.
Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα αεροπορική επίθεση κατέστρεψε κατοικίες στην πόλη Ουρμία στο βορειοδυτικό Ιράν, αφήνοντας πίσω της εγκλωβισμένους κατοίκους.