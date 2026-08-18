Στον πρώτο της διαστημικό περίπατο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) προχωράει η Γαλλίδα αστροναύτης Σοφί Αντενό. Μαζί με τον Αμερικανό αστροναύτη Ανίλ Μένον, εργάζονται έξω από τον σταθμό με στόχο την αποσυναρμολόγηση μιας χαλασμένης κεραίας. Οι εργασίες συντήρησης του γαλλοαμερικανικού ζευγαριού μεταδίδονται live σε διεθνές κοινό.

Ακολουθεί η live μετάδοση:

Οι κινήσεις των δύο αστροναυτών καταγράφονται από κάμερες που είναι τοποθετημένες στα κράνη των διαστημικών στολών τους, ενώ τα μικρόφωνα επιτρέπουν στο κοινό να ακούει τις συνομιλίες τους με τους υπόλοιπους αστροναύτες κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Ο αστροφυσικός Πατρίκ Μισέλ εξέφρασε, μέσω BFMTV, την ικανοποίησή του για τη διεθνή συνεργασία στο διάστημα.

«Είναι καλό να βλέπουμε ότι, παρά το τεταμένο γεωπολιτικό πλαίσιο, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε όλοι μαζί. Η Σοφί Αντενό εκπροσωπεί τη Γαλλία και την Ευρώπη και στον σταθμό υπάρχουν επίσης Ρώσοι», δήλωσε.

Συγχαρητήρια Μακρόν: «Σύμβολο γαλλικής υπερηφάνειας»

Η ιστορική έξοδος της Αντενό στο διάστημα προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος προχώρησε σε μια θερμή ανάρτηση στο πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Ο κ. Μακρόν έκανε λόγο για την «ώρα των πρωτοπόρων», τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Όντας η πρώτη Γαλλίδα που βγαίνει στο διάστημα, η Σοφί Αντενό ενσαρκώνει μια γαλλική υπερηφάνεια όσο και έναν ορίζοντα για τα μικρά κορίτσια που ονειρεύονται το άπειρο».