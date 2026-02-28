Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε πως το Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν, λίγο μετά τις 8:00 το πρωί του Σαββάτου.

«Το κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν για να εξαλείψει τις απειλές εναντίον του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε συγκεκριμένα ο Κατς και κήρυξε «ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αυτή τη στιγμή σημειώνονται εκρήξεις στην Τεχεράνη.

Συναγερμός έχει σημάνει και στο Ισραήλ, καθώς ηχούν σειρήνες αυτή τη στιγμή στη χώρα.

Τραμπ: «Η χώρα διεξάγει ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις» στο Ιράν.

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του Ιράν», διαβεβαίωσε, «θα εξαλείψουμε το πολεμικό ναυτικό τους», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ «θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Παράλληλα τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να περιορίσουν τους κινδύνους στο αμερικανικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, όμως προειδοποίησε ότι «ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες».

Κλειστός ο εναέριος χώρος του Ιράν – Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες

«Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS, σχετικά με την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ.

Όπως μετέδωσαν άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.

Το πρακτορείο TASNIM ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Αμερικανικά πλήγματα από αέρος και θαλάσσης

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, τα αμερικανικά πλήγματα εξαπολύονται από αέρος και θαλάσσης.