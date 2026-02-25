Ο κυκλώνας του χιονιού έχει πλήξει τις βορειανατολικές περιοχές των ΗΠΑ και ιδιαιτέρως τη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πρόκειται για τη χειρότερη κακοκαιρία της τελευταίας δεκαετίας, που έχει «παραλύσει» τις συγκοινωνίες, ακυρώνοντας χιλιάδες πτήσεις και προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως έρχεται ένα νέο «κύμα» κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να χτυπήσει το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ από σήμερα, Τετάρτη (25.02), με χιονοπτώσεις και βροχές, δυσχεραίνοντας τις ήδη δύσκολες συνθήκες.

Περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά παρέμεναν βυθισμένα στο σκοτάδι στη Μασαχουσέτη, 35.000 στο Νιου Τζέρσεϊ και 24.000 στο Ντέλαγουερ.

Δείτε Live εικόνα από την Times Square:

Δείτε Live εικόνα από το World Trade Center:

Δείτε Live εικόνα από Brooklyn Bridge και Manhattan:

Δείτε Live από διάφορες περιοχές:

Η χιονοθύελλα της Δευτέρας, έριξε πάνω από 60 εκατοστά χιονιού σε πολλές περιοχές, και πάνω από 90 εκατοστά στο Ρόουντ Άιλαντ –ποσότητα που ξεπέρασε ακόμη και τη θρυλική χιονοθύελλα του 1978.

Στη Μασαχουσέτη, το Κέιπ Κοντ παρέμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι σε τέσσερις πολιτείες. Τα προβλήματα σε δρόμους και υποδομές από την σφοδρή χιονόπτωση ήταν πολλά.

Περίπου 2.200 πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, του Νιού Τζέρσεϊ και της Βοστώνης, ενώ το αεροδρόμιο T.F. Green του Ρόουντ Άιλαντ ανέστειλε για δεύτερη μέρα τις λειτουργίες του, καταγράφοντας νέο ρεκόρ χιονόπτωσης 97 εκατοστών.