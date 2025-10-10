Στην πολιτικό από την Βενεζουέλα Μαρία Κουρίνα Ματσάντο (αντίπαλο του Μαδούρο) απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025.

«Για την εξαίρετη δουλειά της ενάντια στην δικτατορία», είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ανακοινώνοντας το βραβείο.

Η Μαρία Κουρίνα Ματσάντο ηγείται (παρασκηνιακά) της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα. Μπήκε στην πολιτική το 2002 και σήμερα είναι επικεφαλής του πολιτικού κόμματος Vente Venezuela . Το 2018, συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 100 Γυναίκες του BBC, με την μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως. Το 2025, το περιοδικό Time την κατέταξε αντίστοιχα ως μία από τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον κόσμο. Η Ματσάντο θεωρείται ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας. Η κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο της έχει απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα.

Την 1η Αυγούστου 2024, η Machado δημοσίευσε μια επιστολή στην εφημερίδα The Wall Street Journal , στην οποία ανέφερε ότι είχε αρχίσει να κρύβεται «φοβούμενη για τη ζωή της, την ελευθερία της και των συμπατριωτών της από τη δικτατορία του Μαδούρο».

Προηγουμένως αποκλείστηκε από τις εκλογές ενώ ήταν υποψήφια για το κόμμα Vente Venezuela. Ο αποκλεισμός της επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο του 2024. Μετά τη νίκη της στις προκριματικές εκλογές, η Machado ανακηρύχθηκε υποψήφια της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024 , αν και αντικαταστάθηκε από την Corina Yoris στις 22 Μαρτίου 2024.

Η αμφιλεγόμενη ιστορία του ιδρυτή των Νόμπελ – Από τα όπλα στην… ειρήνη

Ο ιδρυτής του, Άλφρεντ Νόμπελ, εφηύρε τον δυναμίτη και συνέβαλε καθοριστικά στην τελειοποίηση της τεχνολογίας των όπλων.

Όταν το 1888 πέθανε ο αδερφός του, Λούντβιχ Νόμπελ στις Κάννες της Γαλλίας, μια γαλλική εφημερίδα τον μπέρδεψε με τον ίδιο και έβαλε τίτλο στη νεκρολογία της «Ο έμπορος του θανάτου πέθανε». Μέσα στο κείμενο ανέφερε ότι ο Νόμπελ «έγινε πλούσιος βρίσκοντας τρόπους να σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους, γρηγορότερα από ποτέ».

Και ήταν αυτή ακριβώς η διόλου κολακευτική νεκρολογία, που γράφτηκε κατά λάθος για τον αδερφό του, που ώθησε τον Άλφρεντ Νόμπελ, να ιδρύσει τον εμβληματικό θεσμό των βραβείων το 1901, σε μια προσπάθεια να αλλάξει την υστεροφημία του.

Για αντίποινα ετοιμάζεται η Νορβηγία αφού ο Τραμπ δεν πήρε το Νόμπελ

Η Νορβηγία προετοιμάζεται για την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, στην περίπτωση που δεν κερδίσει σήμερα το πολυπόθητο βραβείο και … θυμώσει με την Επιτροπή των κριτών.

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα»

Η Κίρστι Μπέργκστο, ηγέτης του Σοσιαλιστικού Αριστερού κόμματος της Νορβηγίας, δήλωσε στον Guardian ότι το Όσλο πρέπει να είναι «προετοιμασμένο για οτιδήποτε». «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι τόσο ασταθής και αυταρχικός, φυσικά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να επιβάλει δασμούς, να απαιτήσει υψηλότερες συνεισφορές στο ΝΑΤΟ ή ακόμα και να ανακηρύξει τη Νορβηγία εχθρό του.

«Η Επιτροπή Νόμπελ είναι ένα ανεξάρτητο όργανο και η νορβηγική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στον καθορισμό των βραβείων. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ το γνωρίζει αυτό» τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Άριλντ Χέρμσταντ, ηγέτης του Πράσινου Κόμματος της Νορβηγίας, δήλωσε ότι η ανεξαρτησία της επιτροπής Νόμπελ είναι αυτή που δίνει στο βραβείο την αξιοπιστία του.

«Τα βραβεία ειρήνης κερδίζονται μέσω διαρκούς δέσμευσης, όχι μέσω εκρήξεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μέσω εκφοβισμού», είπε. «Είναι καλό που ο Τραμπ υποστήριξε την πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Οποιοδήποτε βήμα προς τον τερματισμό των δεινών στη Γάζα είναι ευπρόσδεκτο. Αλλά μια καθυστερημένη συνεισφορά δεν σβήνει χρόνια που επέτρεπαν τη βία και τη διχόνοια» είπε χαρακτηριστικά.