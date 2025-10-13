Εκατοντάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, αναμένοντας με αγωνία την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις οκτώ το πρωί της Δευτέρας.
Η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και συμμάχους του στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να ξεκινήσει στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ και να συνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιούνις, κατά πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
Δείτε Live εικόνα από το σημείο που αναμένεται να παραληφθούν οι όμηροι:
Δείτε Live παράλληλη εικόνα από Τελ Αβίβ και την στρατιωτική βάση Ρεΐμ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα
Δείτε LIVE εικόνα από το Τελ Αβίβ
Το πλήθος, πολλοί από τους οποίους κρατούν σημαίες ή αφίσες με φωτογραφίες ομήρων, ζητωκραυγάζει καθώς μια φωνή ανακοινώνει ότι οικογένειες κατευθύνονται προς τα σύνορα με τη Γάζα για να επανενωθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρώντας για το Ισραήλ δήλωσε ότι ο πόλεμος τελείωσε.
Αγωνία στην πλατεία Ομήρων
Η Χαμάς δημοσιοποίησε τα ονόματα των 1.718 Παλαιστινίων που θα απελευθερωθούν
Το Γραφείο Τύπου των Κρατουμένων της Χαμάς δημοσίευσε στο Telegram τα ονόματα των 1.718 Παλαιστινίων κρατουμένων που θα αφεθούν ελεύθεροι σε αντάλλαγμα για τους ομήρους.
Οι 14 όμηροι θα απελευθερωθούν αργότερα - Εκτός λίστας ο Μαρουάν Μπαργούτι
Στις 10 το πρωί αναμένεται η απελευθέρωση των υπόλοιπων 14 ομήρων σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.
🟡 According to information received, the Red Cross is on its way to a meeting point in northern Gaza where several hostages will be transferred into their custody.
The IDF is prepared to receive additional hostages who are expected to be transferred to the Red Cross later on.
— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025
Η Χαμάς αναφέρει ότι ο Μαρουάν Μπαργούτι και ο Αχμάντ Σααντάτ είναι εκτός της λίστας των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από το Ισραήλ.
Ο Μπαργούτι έχει τεράστια σημασία για τους Παλαιστίνιους. Συνελήφθη το 2002, καταδικάστηκε σε πέντε φορές ισόβια, συν 40 χρόνια μετά την καταδίκη του το 2004 για σχεδιασμό επιθέσεων που σκότωσαν πέντε Ισραηλινούς.
Πομπή οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού ξεκίνησε για την παραλαβή των ομήρων
Μια πομπή οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνεται τώρα σε ένα σημείο παράδοσης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας για να παραλάβει τους ομήρους Ματάν Ανγκρέστ, τους αδελφούς Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, τον Άλον Όχελ, τον Εϊτάν Μορ και τον Όμρι Μιράν από τη Χαμάς, αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός.
Το σημείωμα του ζεύγους Νετανιάχου στους ομήρους
Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και η σύζυγός του, Σάρα Νετανιάχου, δημοσιοποίησαν χειρόγραφο σημείωμα, καλωσορίζοντας την επιστροφή των ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα το πρωί.
«Εκ μέρους ολόκληρου του λαού του Ισραήλ, καλώς ήρθατε πίσω! Σας περιμέναμε και σας αγκαλιάζουμε», έγραψαν.
Τα ονόματα των πρώτων 6 ομήρων που θα απελευθερωθούν
Οι όμηροι που πρόκειται να απελευθερωθούν πρώτα από τη Χαμάς από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας είναι ο Ματάν Ανγκρέστ, οι αδελφοί Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, ο Άλον Όχελ, ο Εϊτάν Μορ και ο Όμρι Μιράν, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
Οι υπόλοιποι 14 εν ζωή όμηροι θα απελευθερωθούν αργότερα από διαφορετικές περιοχές της Γάζας.
Οι οικογένειες των έξι έχουν ειδοποιηθεί.
Στις 08:00 ξεκινά η παράδοση των ομήρων, λέει αξιωματούχος του Ισραήλ
Η Χαμάς πρόκειται να παραδώσει ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό από τις 8 π.μ. ώρα Ισραήλ στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του αμυντικού σώματος.
Ο αξιωματούχος λέει ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και πληροφορίες σχετικά με άλλες τοποθεσίες παράδοσης ομήρων στη Γάζα θα γίνουν γνωστές αργότερα.
Ένα τεράστιο πανό καλωσορίζει τους ομήρους
Η Χαμάς έχει μεταφέρει τους ομήρους σε τρία διαφορετικά σημεία στο νότο, στη Χαν Γιουνίς, στην πόλη της Γάζας αλλά και στην κεντρική Γάζα και κατόπιν θα τους παραδώσει στον Ερυθρό Σταυρό.
Ένα τεράστιο πανό μπροστά από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τελ Αβίβ – που εκτείνεται σε μήκος τριών γηπέδων ποδοσφαίρου προς τα νότια ευχαριστεί τον πρόεδρο και καλωσορίζει τους ομήρους, με την ελπίδα ότι τόσο ο Τραμπ όσο και οι όμηροι θα το δουν φτάνοντας.
🇺🇸🎗️🇮🇱 A stunning display in Tel Aviv as Israel prepares to welcome President Trump and greet the hostages he helped free, ending their two-year nightmare in Hamas captivity.pic.twitter.com/5qoUQGTO6u
— Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2025
A huge display in front of the US Embassy in Tel Aviv – stretching the length of three football fields south. The display thanks the president and welcomes the hostages , in the hope that the president will be able to see it from his plane and the hostages will be able to watch… pic.twitter.com/2wBru3Usvh
— Iris (@streetwize) October 13, 2025
Βίντεο με την προετοιμασία του Ερυθρού Σταυρού και των νοσοκομείων, που θα παραλάβουν ομήρους
Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο και συγκεκριμένα από το Sky News Arabia που δείχνουν τις προετοιμασίες που γίνονται μέσα στη Λωρίδα της Γάζας από τον Ερυθρό Σταυρό όπως και από την αιγυπτιακή αντιπροσωπεία για την παραλαβή των ομήρων.
بإشراف الصليب الأحمر الدولي واللجنة المصرية.. المشاهد الأولى من استعدادات غزة لاستقبال الأسرى #سوشال_سكاي#غزة#الأسرى#الرهائن#إسرائيل#مصر pic.twitter.com/8brCIwvYff
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 12, 2025
Οι όμηροι που απελευθερώνονται
Πρόκειται για 20 ζωντανούς ομήρους από τους 47 που είχαν απαχθεί κατά την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμας εισέβαλε στο Ισραήλ.
Η Χαμάς δημοσίευσε τις εικόνες των ανθρώπων που θα αφεθούν ελεύθεροι.
Πρώτη σειρά, από αριστερά: Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel. Δεύτερη σειρά, από αριστερά: Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman. Τρίτη σειρά, από αριστερά: Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn. Τελευταία σειρά, από αριστερά: Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio, Omri Miran.