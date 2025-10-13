Εκατοντάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, αναμένοντας με αγωνία την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις οκτώ το πρωί της Δευτέρας.

Η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και συμμάχους του στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να ξεκινήσει στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ και να συνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιούνις, κατά πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Δείτε Live εικόνα από το σημείο που αναμένεται να παραληφθούν οι όμηροι:

Δείτε Live παράλληλη εικόνα από Τελ Αβίβ και την στρατιωτική βάση Ρεΐμ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα

Δείτε LIVE εικόνα από το Τελ Αβίβ

Το πλήθος, πολλοί από τους οποίους κρατούν σημαίες ή αφίσες με φωτογραφίες ομήρων, ζητωκραυγάζει καθώς μια φωνή ανακοινώνει ότι οικογένειες κατευθύνονται προς τα σύνορα με τη Γάζα για να επανενωθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρώντας για το Ισραήλ δήλωσε ότι ο πόλεμος τελείωσε.