Σε εξέλιξη είναι η κρίσιμη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Μετά τη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ηγετών.

Δείτε LIVE εικόνα από τον Λευκό Οίκο:

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα».

Η δήλωση αυτή έγινε λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου, στο Οβάλ Γραφείο.

Ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, ο πρόεδρος Τραμπ θα μιλήσει με το Κατάρ (ένα από τα κράτη – διαμεσολαβητές), τονίστηκε, ωστόσο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι Χαμάς και Ισραήλ θα είναι «κάπως δυσαρεστημένοι» από τη συμφωνία.

Λίγο πριν τη σημερινή συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ φαίνεται να ασκεί πιέσεις στις ΗΠΑ προκειμένου να προβούν σε αλλαγές στο ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του ρόλου του Κατάρ στη μεταπολεμική Γάζα, αναφέρει το Ynet.