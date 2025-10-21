Την πόρτα της φυλακής Λα Σαντέ περνά σήμερα Τρίτη (21/10) ο Νικολά Σαρκοζί και γίνεται ο πρώτος Γάλλος πρώην πρόεδρος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και ηγέτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει πορεία οριστικής φυλάκισης.

Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης τον περασμένο μήνα, επειδή φέρεται να επέτρεψε σε «στενούς συνεργάτες» και «ανεπίσημους μεσάζοντες» του να επιχειρήσουν να λάβουν οικονομική υποστήριξη από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη με αντάλλαγμα οικονομικές και διπλωματικές χάρες καθώς προετοιμαζόταν για την πρώτη του προεδρική εκστρατεία πριν από το 2007.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Σαρκοζί, ο οποίος υπηρέτησε ως ο 23ος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας από το 2007 μέχρι το 2012, θα παρουσιαστεί στις πύλες της Λα Σαντέ νωρίς το πρωί. «Έχει ετοιμάσει οικογενειακές φωτογραφίες και τρία βιβλία, όπως επιτρέπεται για την πρώτη εβδομάδα», αναφέρει η Figaro. «Παίρνω μαζί μου τον Κόμη Μοντεκρίστο και δύο τόμους της βιογραφίας του Ιησού από τον Ζαν-Κριστιάν Πετιφίλ», αποκάλυψε.

Δείτε live εικόνα από το σπίτι του Σαρκοζί:

Ακόμη, δήλωσε στη «Figaro» ότι του συνέστησαν να πάρει ωτοασπίδες. «Τη νύχτα ακούς πολλούς θορύβους, φωνές, κραυγές», μου είπαν.

Ο Σαρκοζί θα τοποθετηθεί σε απομονωμένο κελί εννιά τετραγωνικών μέτρων. Θα του απαγορευθεί το κινητό τηλέφωνο, αλλά θα έχει στη διάθεσή του μία μικρή τηλεόραση. Η επικοινωνία με τον έξω κόσμο θα γίνεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής, που θα ελέγχεται από τους υπαλλήλους.

Μαρ. Κορ.