Σε εξέλιξη βρίσκεται, μετά από 27 ολόκληρα χρόνια, ένα από τα πιο θεαματικά αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, η ολική έκλειψη Ηλίου.

Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη και τον κόσμο βιώνουν μία μοναδική εμπειρία. Η Σελήνη, μπαίνοντας ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, δημιουργεί μία εντυπωσιακή ολική ηλιακή έκλειψη.

Η ηπειρωτική Ισπανία βρίσκεται για πρώτη φορά, έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα, στη διαδρομή της ολικής έκλειψης, ενώ το φαινόμενο πέρασε, επίσης, από την Ισλανδία και τη Γροιλανδία.

Στη χώρα μας το φαινόμενο ήταν ορατό σε μικρότερο βαθμό.

Η ολική φάση της έκλειψης ολοκληρώνεται στις 21:34, ενώ η μερική έκλειψη συνεχίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο έως τις 22:57.

Η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου θα συμβεί στις 2 Αυγούστου 2027. Σχεδόν έναν χρόνο μετά, οι τυχεροί που θα το παρακολουθήσουν σε πλήρη εξέλιξη, θα είναι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Νότιας Ισπανίας, της Βόρειας Αφρικής, της Σαουδικής Αραβίας και της Υεμένης.

Η «Ζούγκλα» έχει συνδεθεί με τη NASA (Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος των ΗΠΑ), την ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος) και το AP, μεταδίδοντας live το φαινόμενο.

Live η ολική έκλειψη ηλίου από τη NASA:

Live η ολική έκλειψη ηλίου από την ESA:

Live η ολική έκλειψη ηλίου από τo AP:

Η χώρα μας βρίσκεται στα ακραία όρια της λεγόμενης «παρασκιάς» (penumbra). Για αυτό τον λόγο η έκλειψη ήταν μερική και έγινε ορατή αποκλειστικά σε συγκεκριμένες περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας, ελάχιστα λεπτά πριν από τη δύση του Ήλιου.

Οι περιοχές που είχαν την ευκαιρία να τη δουν ήταν στη βορειοδυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο, την Ηγουμενίτσα, την Κόνιτσα, την Καστοριά και τη Φλώρινα.

Το «παράθυρο» παρατήρησης άνοιξε γύρω στις 20:30 και έκλεισε στις 20:40.

Βίντεο από Ισπανία:

Βίντεο από Πορτογαλία:

Πώς εξελίχθηκε το φαινόμενο σε επιλεγμένες περιοχές

Η Κέρκυρα ήταν στην ευνοϊκότερη θέση, καθώς εκεί η μερική έκλειψη άρχισε περίπου στις 20:33 και έφτασε στο μέγιστο γύρω στις 20:37, με την κάλυψη της επιφάνειας του Ήλιου να ανέρχεται στο 2,34%.

Την ίδια ακριβώς ώρα (20:33) ξεκίνησε το φαινόμενο και στην Ηγουμενίτσα, για να κορυφωθεί στις 20:36 με κάλυψη 1,29%. Στην Καστοριά, η έκλειψη έκανε την εμφάνισή της λίγο νωρίτερα, στις 20:32, αγγίζοντας το μέγιστό της στις 20:34 με ποσοστό κάλυψης 1,21%.

Στα Ιωάννινα το μέγιστο της έκλειψης ήταν γύρω στις 20:35 και η κάλυψη περιορίστηκε στο 0,72%, ενώ ακόμη μικρότερη ήταν η ορατότητα στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, όπου η επικάλυψη του ηλιακού δίσκου δεν ξεπέρασε το 0,68%.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην πρωτεύουσα ο Ήλιος έδυσε στις 20:22. Δηλαδή, αρκετά λεπτά προτού η σκιά της Σελήνης αγγίξει το δυτικότερο άκρο της ελληνικής επικράτειας, οπότε η έκλειψη δεν ήταν ορατή.

Στο επίκεντρο η Ευρώπη

Η ζώνη της ολικότητας ξεκίνησε από τη βόρεια Ρωσία και διέσχισε θα διασχίσει τον βόρειο Ατλαντικό (με τη μεγαλύτερη διάρκεια των 2 λεπτών και 18 δευτερολέπτων να καταγράφεται κοντά στην Ισλανδία), καταλήγοντας στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Για την Ισπανία, πρόκειται για την πρώτη ολική έκλειψη που ήταν ορατή από την ηπειρωτική χώρα μετά το 1905. Πόλεις όπως το Μπιλμπάο, η Σαραγόσα, το Οβιέδο και η Βαλένθια βυθίστηκαν στο σκοτάδι για σχεδόν δύο λεπτά, αποκαλύπτοντας την ηλιακή «κορώνα» λίγο πριν από τη δύση.

Ακόμα και εκτός της ζώνης ολικότητας, η υπόλοιπη Ευρώπη απόλαυσε μία εντυπωσιακή μερική έκλειψη:

Λονδίνο & Δουβλίνο : Κάλυψη 90% – 94%

& : Κάλυψη 90% – 94% Παρίσι & Μιλάνο : Κάλυψη 92%

& : Κάλυψη 92% Βερολίνο: Κάλυψη 85%

Για τους επιστήμονες, η ολική έκλειψη λειτουργεί ως ένα τέλειο φυσικό «σκίαστρο». Κρύβοντας τον λαμπερό δίσκο του Ήλιου, επιτρέπει τη μελέτη της ηλιακής «κορώνας» (της εξωτερικής του ατμόσφαιρας).

Έρχονται οι Περσείδες

Μετά τη δύση του ηλίου στις 12 Αυγούστου, η νύχτα που θα ακολουθήσει κρύβει άλλη μια έκπληξη. Η κορύφωση της διάσημης βροχής διαττόντων αστέρων, των Περσείδων, συμπίπτει με τη φάση της Νέας Σελήνης (η οποία άλλωστε ευθύνεται για την έκλειψη). Αυτό σημαίνει ότι ο νυχτερινός ουρανός θα είναι εντελώς σκοτεινός, απαλλαγμένος από το φεγγαρόφωτο, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για την παρατήρηση ακόμη και των πιο αμυδρών «πεφταστεριών».