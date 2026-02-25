Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει την ετήσια ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους ενώπιον του Κογκρέσου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε την ομιλία του, με το μεταναστευτικό λέγοντας ότι τα «σύνορά μας είναι ασφαλή». Τους τελευταίους 9 μήνες, όπως είπε δεν πέρασε κανένας μετανάστης τα σύνορα των ΗΠΑ. Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι η ροή σε ένα χρόνο έχει μειωθεί κατά 56%.

Για την οικονομία υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη πτώση του πληθωρισμού. Η βενζίνη όπως ανέφερε έχει μειωθεί καθώς η τιμή της είναι πλέον 1,85 δολ. το γαλόνι.

«Θέλουμε να διατηρήσουμε τις επιτυχίες», ανέφερε προσθέτοντας ότι εξασφαλίζονται οι συντάξεις καθώς κα οι αποταμιεύσεις είναι ασφαλείς. «Είμαστε η πιο ελκυστική χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο» είπε εμφαντικά συμπληρώνοντας ότι έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες θέσεις εργασίες και έχει αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει περισσότερα από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα από τότε που η Ουάσινγκτον εκδίωξε τον ηγέτη της νοτιοαμερικανικής χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

«Η αμερικανική παραγωγή πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 600.000 βαρέλια την ημέρα», πρόσθεσε.

Για την παραγωγή φυσικού αερίου, επανέλαβε το γνωστό «κάντε γεωτρήσεις».

«Τελειώσαμε με την ανεργία, την ξεφορτωθήκαμε», συνέχισε λέγοντας ότι υπήρξε αριθμός ρεκόρ προσλήψεων. «Η χώρα μας υπερισχύει τόσο πολύ και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε», είπε, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο κόσμος τον παρακαλεί να μην βγάζει η χώρα τόσα χρήματα. «Πρέπει να το συνηθίσετε» υπογράμμισε.

Ακολούθως, ο Τραμπ παρουσίασε την ομάδα χόκεϊ των ΗΠΑ την οποία είχε προσκαλέσει στην αίθουσα του Κογκρέσου ανακοινώνοντας ότι θα απονείμει βραβείο το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας στο μέλος της ομάδας, Κόνορ Χέλεμπουικ.

Δράττοντας της ευκαιρίας, είπε ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες η εν λόγω ομάδα θα ανάψει τη δάδα.

Επίσης τόνισε ότι προχώρησε σε δραστικές μειώσεις φόρων, όπως στην κοινωνική ασφάλιση. Ακολούθως ανακοίνωσε τραπεζικούς λογαριασμούς παιδιών εν ονόματι, «Τραμπ». Συμπλήρωσε δε, ότι με δωρεές τα παιδιά που θα διατηρούν αυτούς τους λογαριασμούς θα έχουν μέχρι να ενηλικιωθούν 10.000 δολάρια.