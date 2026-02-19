Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα.

Δείτε ζωντανά την εξέλιξη της συνεδρίασης:

«Αυτή είναι μια μεγάλη μέρα»

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας τους παρευρισκόμενους, καθώς και τα μέσα ενημέρωσης.

«Είναι μια μεγάλη μέρα και πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν», είπε ο Τραμπ. «Έχουμε μια μεγάλη ομάδα ηγετών και όσοι δεν είναι εδώ παρακολουθούν μέσω Zoom, ελπίζω να το απολαύσουν».

Επανέλαβε την πρόθεσή του: «Αυτό που κάνουμε είναι πολύ απλό: ειρήνη. Ονομάζεται Συμβούλιο Ειρήνης και έχει να κάνει με μια λέξη εύκολη στην έκφραση, αλλά δύσκολη στην παραγωγή: ειρήνη».

Ποιοι συμμετέχουν

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 47 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Ρωσία και η Κίνα δεν συγκαταλέγονται σε αυτά.

Ο Αλί Σαάθ, ο πρώην Παλαιστίνιος κυβερνητικός αξιωματούχος που επιλέχθηκε να διοικήσει τη Γάζα βάσει συμφωνίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, πρόκειται επίσης να παραστεί.

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αντέδρασαν με επιφύλαξη στην πρόσκληση του Τραμπ να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

«Δεν μπορείτε να μου κάνετε πλάκα»

Ο Τραμπ στοχοποίησε όσους αρνήθηκαν να δεχτούν την πρόσκλησή του να ενταχθούν στο διοικητικό του συμβούλιο.

«Σχεδόν όλοι είναι αποδεκτοί, και όσοι δεν το έχουν κάνει, θα γίνουν. Κάποιοι παίζουν λίγο χαριτωμένοι – δεν πιάνει, δεν μπορείς να παίξεις χαριτωμένος σε μένα».

Οι σύμμαχοι παρείχαν πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια – οι ΗΠΑ θα συνεισφέρουν 10 δισεκατομμύρια δολάρια στη Γάζα

Προς το τέλος των δηλώσεών του, ο Τραμπ είπε ότι οι σύμμαχοι της Γάζας συνεισέφεραν πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια. «Με χαρά ανακοινώνω ότι το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, τα ΗΑΕ, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ουζμπεκιστάν και το Κουβέιτ έχουν συνεισφέρει περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια στο πακέτο βοήθειας», δήλωσε ο Τραμπ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να συνεισφέρουν 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο Συμβούλιο Ειρήνης».

Μεταξύ του 45λεπτου λόγου του προέδρου των ΗΠΑ, ανέφερε μάλιστα πως «φαίνεται ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί».