Στην καθιερωμένη τελετή για την επέτεθιο της 25ης Μαρτίου στον Λευκό Οίκο, μίλησε το βράδυ της Πέμπτης (26/3) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε μέσα σε χειροκροτήματα, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και έκανε αναφορά σε ομογενείς επιχειρηματίες, γερουσιαστές και άλλους επίτιμους προσκεκλημένους ξεκινώντας την ομιλία του.

«Σπουδαία κουλτούρα»

«Σπουδαία κουλτούρα. Καλωσορίζουμε τον πρέσβη κ. Αλεξανδρίδη και τον πρέσβη της Κύπρου, κ. Σάββα, και την φίλη μου Κίμπερλι (Γκίλφοϊλ)» είπε επίσης πριν την καλέσει δίπλα του στο βήμα.

«Λατρεύω την ελληνική αρχιτεκτονική, αλλά περισσότερο την κοινότητά της. Η Νέα Υόρκη δεν θα ήταν τόσο καλή χωρίς την Ελληνική παρουσία στην Αστόρια, στο Κουίνς» είπε ο Τραμπ κάνοντας αναφορά στην ανοικοδόμηση του ορθόδοξου ναού του Αγ. Νικολάου που ανοικοδομήθηκε μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτέμβρη.

«Χαιρετούμε τους Έλληνες πατριώτες που βοηθούν να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έκανε μάλιστα και αναφορά στον αθλητισμό, σημειώνοντας ότι «Έχουμε Μουντιάλ και Ολυμπιακούς Αγώνες και έχουμε και τον μαραθώνιο της Ελλάδας. Χαιρετούμε τους Έλληνες πατριώτες που βοηθούν να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά»

Νωρίτερα, η γιορτή ξεκίνησε με χορούς και ελληνικά τραγούδια τα οποία μάλιστα έπαιζε η μπάντα του αμερικανικού στρατού. Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, τιμά τον Ελληνισμό, σε μια από τις λίγες εθνικές επετείους που γιορτάζονται στον Λευκό Οίκο, καθώς μόνο η ελληνοαμερικανική και ιρλανδική κοινότητα έχουν αυτήν την τιμή.

