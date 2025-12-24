Μικροί και μεγάλοι περιμένουν ένα πράγμα την Παραμονή Χριστουγέννων και αυτό είναι ο Άγιος Βασίλης.

Ο Norad δίνει τη δυνατότητα στους ανυπόμονους των γιορτών να παρακολουθήσουν την πορεία του Άγιου Βασίλη.

Πρόκειται για την πιο διάσημη «πτήση» του πλανήτη, η οποία προσδίδει μαγεία στις γιορτές.

Στην οθόνη εμφανίζεται το έλκηθρο με τα ταρανδάκια του Άγιου Βασίλη, να διασχίζει χώρες και ηπείρους, σκορπίζοντας χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Δείτε live την διαδρομή του Άη Βασίλη:

Λίγα λόγια για τον NORAD