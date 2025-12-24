Μικροί και μεγάλοι περιμένουν ένα πράγμα την Παραμονή Χριστουγέννων και αυτό είναι ο Άγιος Βασίλης.
Ο Norad δίνει τη δυνατότητα στους ανυπόμονους των γιορτών να παρακολουθήσουν την πορεία του Άγιου Βασίλη.
Πρόκειται για την πιο διάσημη «πτήση» του πλανήτη, η οποία προσδίδει μαγεία στις γιορτές.
Στην οθόνη εμφανίζεται το έλκηθρο με τα ταρανδάκια του Άγιου Βασίλη, να διασχίζει χώρες και ηπείρους, σκορπίζοντας χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.
Δείτε live την διαδρομή του Άη Βασίλη:
Λίγα λόγια για τον NORAD
Ιδρύθηκε την εποχή του Ψυχρού Πολέμου με κύριο σκοπό την παρακολούθηση πιθανών πυραυλικών επιθέσεων, κυρίως από τη Σοβιετική Ένωση. Στο σύστημα εντάχθηκε εξαρχής και ο Καναδάς, καθώς οι δύο χώρες μοιράζονται τα μεγαλύτερα χερσαία σύνορα στον κόσμο και η συνεργασία ήταν απαραίτητη για την αμυντική ασφάλεια της περιοχής.
Γιατί ξεκίνησε ο στρατός των ΗΠΑ να «παρακολουθεί» τον Άγιο Βασίλη
Παρότι η αρχική αποστολή του NORAD ήταν καθαρά στρατιωτική, με την πάροδο των δεκαετιών απέκτησε και έναν απρόσμενα εορταστικό ρόλο.
Η ιστορία ξεκινά τον Νοέμβριο του 1955 στο Κολοράντο. Ένα πολυκατάστημα δημοσίευσε μια αγγελία με τηλεφωνικό αριθμό, υποσχόμενο ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να μιλήσουν απευθείας με τον Άγιο Βασίλη. Ωστόσο, λόγω ενός τυπογραφικού λάθους, ο αριθμός ήταν λανθασμένος και οι κλήσεις κατέληξαν στο CONAD, τον πρόδρομο του NORAD.
Όταν χτύπησε το τηλέφωνο, το σήκωσε ο συνταγματάρχης Χάρι Σουπ. Στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν μια μικρή κοπέλα που ρώτησε αν ο ίδιος ήταν… ο Άγιος Βασίλης. Αρχικά νόμιζε πως πρόκειται για φάρσα, αλλά όταν κατάλαβε ότι το παιδί μιλούσε σοβαρά, αποφάσισε να μην χαλάσει τη μαγεία. Αντί να διορθώσει το λάθος, ζήτησε από την ομάδα του να «εντοπίσει» τον Άγιο Βασίλη και να ενημερώνει τα παιδιά που καλούσαν.