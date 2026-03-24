Ο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πιέζει τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία αποτελεί «ιστορική ευκαιρία» για την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες από Αμερικανούς αξιωματούχους.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, σε σειρά επαφών την τελευταία εβδομάδα, ο Πρίγκιπας Μοχάμεντ φέρεται να μετέφερε στον Τραμπ ότι θα πρέπει να επιμείνει μέχρι την καταστροφή της σκληροπυρηνικής κυβέρνησης του Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Ο ίδιος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, υποστηρίζει ότι το Ιράν αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για τις χώρες του Κόλπου, η οποία μπορεί να εξαλειφθεί μόνο με την ανατροπή του καθεστώτος.
Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός διάδοχος του Λαριτζανί, Μοχαμάντ Μπακέρ Ζολκάντρ
Νωρίτερα, ο Μοχάμαντ Μπακέρ Ζολκάντρ διορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αντικαθιστώντας τον Αλί Λαριτζάνι, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα. Ο Ζολκάντρ προέρχεται από τους Φρουρούς της Επανάστασης και καταχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 21 Απριλίου 2007, ως πρόσωπο που συνδέεται με τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν. Η ανακοίνωση έγινε επίσημα από τον Μεχντί Ταμπαταμπαΐ, αναπληρωτή υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της ιρανικής προεδρίας.
Ο Ζολκάντρ είναι πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος κατείχε στο παρελθόν υψηλόβαθμες θέσεις στον τομέα της ασφάλειας, όπως του εκπροσώπου ασφαλείας στο υπουργείο Εσωτερικών, εκπροσώπου στο γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων και συμβούλου του επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας για την πρόληψη της εγκληματικότητας. Ήταν επικεφαλής του εκλογικού επιτελείου της σκληροπυρηνικής πολιτικής παράταξης «Λαϊκό Μέτωπο των Ισλαμικών Επαναστατικών Δυνάμεων».
Από το 2022 ήταν γραμματέας ενός Σώματος που επιλύει τις διαφορές ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Φρουρών, που αποτελείται από σιίτες κληρικούς και νομομαθείς και μπορεί να θέσει βέτο στη νομοθεσία ενώ εποπτεύει τις εκλογές.
Δείτε live εικόνα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή:
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν δηλώνει έτοιμος να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν
Το Πακιστάν δηλώνει έτοιμο να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.
«Το Πακιστάν καλωσορίζει και υποστηρίζει πλήρως τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη συνέχιση του διαλόγου για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προς όφελος της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και πέραν αυτής», έγραψε με ανάρτησή του στο «X» ο Σαρίφ.
Pakistan welcomes and fully supports ongoing efforts to pursue dialogue to end the WAR in Middle East, in the interest of peace and stability in region and beyond. Subject to concurrence by the US and Iran, Pakistan stands ready and honoured to be the host to facilitate…
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 24, 2026
«Με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης των ΗΠΑ και του Ιράν, το Πακιστάν είναι έτοιμο και θα είναι τιμή του να φιλοξενήσει και να διευκολύνει εποικοδομητικές και οριστικές συνομιλίες που στοχεύουν σε μια συνολική διευθέτηση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης», τόνισε ο Πακιστανός πρωθυπουργός.
Τη Δευτέρα (23/3), ο Σαρίφ συνομίλησε με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν και υποσχέθηκε ότι το Ισλαμαμπάντ θα βοηθήσει για την ειρήνευση στην περιοχή.
Τρεις τραυματίες από ιρανική επίθεση στο Νεγκέβ - Ανάμεσά τους και ένα βρέφος
Ο οργανισμός «Magen David Adom» ανακοίνωσε πως ο αριθμός των τραυματιών, από την έκρηξη σε μια μη αναγνωρισμένη κοινότητα Βεδουίνων στην έρημο του Νεγκέβ, είναι τρεις.
Ο MDA αναφέρει ότι ένας άνδρας περίπου 40 ετών τραυματίστηκε «μέτρια» μετά από έκρηξη, ενώ μια γυναίκα 26 ετών και ένα μωρό δύο μηνών τραυματίστηκαν ελαφρά στο χωριό Αλσίρα.
Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σορόκα στη Μπερ Σεβά, προσθέτει η υπηρεσία ασθενοφόρων.
Σύμφωνα με τον IDF, ένας ιρανικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε προς την περιοχή αναχαιτίστηκε και τα θραύσματα που έπεσαν πιθανότατα προκάλεσαν τους τραυματισμούς.
Βίντεο μετά την επίθεση:
Βίντεο από επιχείρηση του IDF κατά της Χεζμπολάχ
Στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκολάνι σκότωσαν οκτώ μέλη της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια επιδρομής την περασμένη εβδομάδα στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF).
Σύμφωνα με τον IDF, τα μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με στρατιώτες, αλλά και σε αεροπορικές επιδρομές.
Ένας από τους οκτώ ήταν μέλος της μονάδας ελεύθερων σκοπευτών της ελίτ δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ, αναφέρουν οι ισραηλινές δυνάμεις.
Ο IDF δεν αναφέρει τραυματίες από το περιστατικό, όμως υποστηρίζει ότι οι στρατιώτες της Γκολάνι εντόπισαν επίσης ένα τούνελ που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της Χεζμπολάχ, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν πολυάριθμα όπλα. Το τούνελ καταστράφηκε στη συνέχεια.
Το Ισραήλ δημοσίευσε βίντεο από την επιδρομή:
Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε κατάληψη εδαφών στον νότιο Λίβανο
Έκκληση προς το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε επιχειρήσεις για την κατάληψη εδαφών του νοτίου Λιβάνου απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, επαινώντας παράλληλα την απόφαση του Λιβάνου να απελάσει τον πρεσβευτή του Ιράν στην Βηρυτό.
«Απευθύνουμε έκκληση προς τις ισραηλινές αρχές να μην προχωρήσουν σε τέτοιες χερσαίες επιχειρήσεις που θα έχουν σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες και επιδεινώνουν την ήδη δραματική κατάσταση της χώρας», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του στο AFP.
«Θέλω να χαιρετίσω τις δηλώσεις και τις ενέργειες της λιβανικής κυβέρνηση (…) που μόλις σήμερα το πρωί έλαβε μία θαρραλέα απόφαση, αποφασίζοντας να απελάσει τον πρέσβη του Ιράν, αφού, αποφασίζοντας να μπει στον πόλεμο για να υποστηρίξει το Ιράν, η Χεζμπολάχ έσυρε σε έναν πόλεμο τη χώρα που μόλις συνερχόταν αργά, αλλά με βεβαιότητα από τις προηγούμενες κρίσεις.
Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα καταλάβει στον νότιο Λίβανο μία ζώνη που θα εκτείνεται από τα ισραηλινά σύνορα μέχρι τον ποταμό Λιτανί, σε βάθος 30 χιλιομέτρων.
Οι ισραηλινές δυνάμεις «πραγματοποιούν ελιγμούς εντός του λιβανικού εδάφους για να καταλάβουν μία ζώνη προκεχωρημένης άμυνας», δήλωνε ο Κατς σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.
«Οι πέντε γέφυρες επί του Λιτανί που χρησίμευαν στη Χεζμπολάχ για να μετακινεί τρομοκράτες και όπλα έχουν καταστραφεί και ο στρατός θα ελέγχει τις υπόλοιπες γέφυρες και την ζώνη ασφαλείας μέχρι τον Λιτανί».
«Οι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου έχουν απομακρυνθεί προς τον βορρά και θα δεν θα επιστρέψουν νοτίως του Λιτανί, όσο οι ασφάλεια των κατοίκων του βορείου Ισραήλ δεν είναι εγγυημένη», είπε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θεωρεί επίσης το Ιράν μακροπρόθεσμη απειλή.
Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι το Ισραήλ πιθανότατα θα έβλεπε ως επιτυχία ένα αποτυχημένο ιρανικό κράτος, απορροφημένο από εσωτερικές αναταραχές και ανίκανο να το απειλήσει, ενώ η Σαουδική Αραβία θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο σοβαρή και άμεση απειλή για την ασφάλειά της.
Οι προηγούμενες εξελίξεις της ημέρας
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Νέες επιθέσεις του Ισραήλ σε βενζινάδικα που φαίνεται να ανήκουν στη Χεζμπολάχ
Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε μια νέα σειρά επιθέσεων εναντίον πρατηρίων καυσίμων στον Λίβανο που, όπως ισχυρίζεται, ανήκουν στη Χεζμπολάχ.
Η Al-Amana, μια εταιρεία διανομής καυσίμων που ανήκει στη Χεζμπολάχ, υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από τον Φεβρουάριο του 2020.
Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ισχυρίζεται ότι η εταιρεία «αποτελεί σημαντική οικονομική υποδομή για τις τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ» και χρησιμοποιείται από την τρομοκρατική οργάνωση για τον «ανεφοδιασμό φορτηγών που μεταφέρουν όπλα και τρομοκράτες».
Δείτε βίντεο που δημοσίευσε το Ισραήλ:
Η Χεζμπολάχ ορκίζεται να μην αφήσει το Ισραήλ να καταλάβει μέρος του Λιβάνου
Η Χεζμπολάχ θα πολεμήσει προκειμένου να εμποδίσει τις ισραηλινές δυνάμεις από το να καταλάβουν τον νότιο Λίβανο, δήλωσε στο Reuters ένας από τους κορυφαίους βουλευτές της οργάνωσης, ο Χασάν Φαντλάλα, προσθέτοντας ότι μια τέτοια κατάληψη θα αποτελούσε «υπαρξιακή απειλή» για το Λίβανο ως κράτος.
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε νωρίτερα ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» νότια του ποταμού Λιτανί, ο οποίος ρέει περίπου 30 χιλιόμετρα (20 μίλια) βόρεια των ισραηλινών συνόρων, έως ότου η Χεζμπολάχ δεν αποτελεί πλέον απειλή.
Η οργάνωση έχει αντισταθεί στις διεθνείς εκκλήσεις και στις απαιτήσεις της λιβανικής κυβέρνησης να αποστρατευθεί και να σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον του εβραϊκού κράτους.