Ο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πιέζει τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία αποτελεί «ιστορική ευκαιρία» για την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, σε σειρά επαφών την τελευταία εβδομάδα, ο Πρίγκιπας Μοχάμεντ φέρεται να μετέφερε στον Τραμπ ότι θα πρέπει να επιμείνει μέχρι την καταστροφή της σκληροπυρηνικής κυβέρνησης του Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο ίδιος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, υποστηρίζει ότι το Ιράν αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για τις χώρες του Κόλπου, η οποία μπορεί να εξαλειφθεί μόνο με την ανατροπή του καθεστώτος.

Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός διάδοχος του Λαριτζανί, Μοχαμάντ Μπακέρ Ζολκάντρ

Νωρίτερα, ο Μοχάμαντ Μπακέρ Ζολκάντρ διορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αντικαθιστώντας τον Αλί Λαριτζάνι, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα. Ο Ζολκάντρ προέρχεται από τους Φρουρούς της Επανάστασης και καταχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 21 Απριλίου 2007, ως πρόσωπο που συνδέεται με τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν. Η ανακοίνωση έγινε επίσημα από τον Μεχντί Ταμπαταμπαΐ, αναπληρωτή υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της ιρανικής προεδρίας.

Ο Ζολκάντρ είναι πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος κατείχε στο παρελθόν υψηλόβαθμες θέσεις στον τομέα της ασφάλειας, όπως του εκπροσώπου ασφαλείας στο υπουργείο Εσωτερικών, εκπροσώπου στο γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων και συμβούλου του επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας για την πρόληψη της εγκληματικότητας. Ήταν επικεφαλής του εκλογικού επιτελείου της σκληροπυρηνικής πολιτικής παράταξης «Λαϊκό Μέτωπο των Ισλαμικών Επαναστατικών Δυνάμεων».

Από το 2022 ήταν γραμματέας ενός Σώματος που επιλύει τις διαφορές ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Φρουρών, που αποτελείται από σιίτες κληρικούς και νομομαθείς και μπορεί να θέσει βέτο στη νομοθεσία ενώ εποπτεύει τις εκλογές.

