Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο μετά το ταξίδι του στην Κίνα. Στο πλευρό του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζεί Ντι Βανς και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Live η συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού προέδρου:

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στην αίθουσα μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, αφού αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε νωρίτερα ότι ο Βανς δεν αναμενόταν να συμμετάσχει.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ κάθησαν σε καρέκλες δίπλα στο βήμα, ενώ ο Ρούμπιο και ο Βανς στέκονται πίσω από τον Τραμπ. Το CNN εντόπισε επίσης τη στενή βοηθό του Τραμπ, Νάταλι Χαρπ, να κάθεται δίπλα στον Μίλερ.

«Εντυπωσιάσαμε την Κίνα και την Ρωσία με το νέο Airforce One», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά και υπογράμμισε πως υπογράφηκαν τρεις εμπορικές συμφωνίες ενώ έρχονται και δέκα ακόμη.

«Το Ιράν αρνείται να διαπραγματευτεί για τον τερματισμό του πολέμου»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν κατέβαλε μια καλή τη πίστει προσπάθεια για να τερματίσει τον πόλεμο, παραπονούμενος ότι «κοροϊδεύουν τον κόσμο εδώ και 51 χρόνια».

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν θέλουν να κάνουν μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από εμένα», είπε. «Θέλουμε να κάνουμε μια πραγματική συμφωνία, όχι μια ψεύτικη συμφωνία που κάνουν εδώ και 51 χρόνια».

Ο Τραμπ συνέχισε τονίζοντας ότι πίστευε ότι το Ιράν ήταν απρόθυμο να αντιμετωπίσει δίκαια τις ΗΠΑ για περισσότερο από μισό αιώνα, παρόλο που η Ισλαμική Επανάσταση που εγκαθίδρυσε την σημερινή Ιρανική δημοκρατία έλαβε χώρα πριν από 47 χρόνια, το 1979. «Δεν είμαι πια 47 ετών», είπε ο Τραμπ. «Είναι 51 χρόνια. Κοροϊδεύουν τον κόσμο εδώ και 51 χρόνια».

Ωστόσο, επαίνεσε την πρόσφατη πτώση των τιμών του φυσικού αερίου ως ένδειξη προόδου, επιμένοντας ότι οι τιμές σύντομα θα μειωθούν ακόμη περισσότερο, αν και παραδέχτηκε ότι ο χρόνος «εξαρτάται επίσης από το πώς θα διευθετήσουμε τις σχέσεις μας με το Ιράν».

Ο Τραμπ κατηγορεί τους Ρεπουμπλικάνους για την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε ένα επιχείρημα που είχε διατυπώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές: ότι οι χαμηλές προοπτικές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ήταν λάθος των Ρεπουμπλικανών επειδή δεν του έδωσαν αυτά που ήθελε. «Αν ήμουν στο ψηφοδέλτιο, θα ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία», δήλωσε.

«Αλλά δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο και ο κόσμος πίστευε ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν μου φέρθηκε καλά επειδή δεν κατάφεραν να περάσουν τα πράγματα που ήθελα. Δεν μπόρεσαν να το περάσουν από τη Γερουσία. Αλλά ελπίζω ότι τώρα θα το κάνουν».

«Ο Πούτιν θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα πηγαίνει καλά τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Κίνα, προσθέτοντας ότι μετά από διμερείς συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, είναι σαφές ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία «με διπλωματικά μέσα».

«Τα πάω καλά με τη Ρωσία. Τα πάω καλά με την Κίνα. Τα πάω καλά με πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.«Είχα μια διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος εξέφρασε σαφώς την επιθυμία του να δει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να τερματίζεται με διπλωματικά μέσα, και μίλησα με τους εκπροσώπους μας που έκαναν καλή δουλειά. Αλλά είναι δύσκολη δουλειά. Είναι δύσκολη δουλειά. Το πρόβλημα είναι ότι ο (Ουκρανός) Πρόεδρος (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι και ο Πρόεδρος Πούτιν έχουν τεράστιο μίσος, και αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο», δήλωσε.

Οι πρωτοφανείς τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των ηγετών της Κίνας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών την Πέμπτη δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε καμία πρόοδο στον περισσότερο από τετραετή πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, ο Πούτιν φάνηκε να χρησιμοποιεί τις συνομιλίες ως ευκαιρία να επαναλάβει τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις μπροστά σε ένα παγκόσμιο κοινό.