Ανθρώπινες αλυσίδες κάλεσε τους νέους του Ιράν να σχηματίσουν γύρω από τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, ένας αξιωματούχος σε μήνυμά του που κοινοποιήθηκε στην κρατική τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ιρανός αξιωματούχος κάλεσε την Τρίτη, τη νεολαία του Ιράν «να φτιάξει ένα ανθρώπινο φράγμα» γύρω από σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ενόψει των πιθανών επιθέσεων που απείλησε να ξεκινήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αλιρεζά Ραχίμι, ο οποίος κατονομάστηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ως ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Νεολαίας και Εφήβων, έκανε τα σχόλια σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε νωρίς σήμερα.
«Προσκαλώ όλους τους νέους ανθρώπους, αθλητές, καλλιτέχνες και φοιτητές πανεπιστημίων με τους καθηγητές τους», είπε. Ο ίδιος σε μία δραματική έκκληση, που αποτυπώνει το κλίαμ που επικρατεί, προέτρεψε τον κόσμο να συγκεντρωθεί την Τρίτη στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα) «γύρω από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας που αποτελούν το εθνικό μας κεφάλαιο και ανήκουν στο μέλλον του Ιράν και στην ιρανική νεολαία, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προτίμηση ή πολιτική άποψη».
Το Ιράν έχει σχηματίσει και στο παρελθόν «ανθρώπινες ασπίδες», γύρω από τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις σε περιόδους κλιμάκωσης των εντάσεων με τις δυτικές χώρες.
Παράλληλα, η ένταση αυξάνεται στη Μέση Ανατολή με το τελεσίγραφο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εκπνέει στις 03:00 ώρα Ελλάδας τα ξημερώματα της Τετάρτης και το Ιράν να δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να συμμορφωθεί με τις προειδοποιήσεις.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε την Δευτέρα 6 Απριλίου, ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί «εν μία νυκτί» και συμπλήρωσε πως «αυτή η νύχτα ενδέχεται να είναι η αυριανή», συνεχίζοντας έτσι την πολεμική ρητορική του.
Αναλύσεις ειδικών για το «έγκλημα πολέμου»
Όταν ρωτήθηκε αν οι απειλές του να καταστρέψει τις υποδομές του Ιράν συνιστούν έγκλημα πολέμου, ο Τραμπ απάντησε: «Γνωρίζετε τι είναι έγκλημα πολέμου; Το έγκλημα πολέμου είναι να επιτρέπεται στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα».
Ειδικοί όμως στο δίκαιο του πολέμου λένε ότι η απειλή του Τραμπ αποτελεί πράγματι απειλή για διάπραξη ορισμένων εγκλημάτων πολέμου. Η συλλογική τιμωρία ενός πληθυσμού και η στοχοποίηση προστατευόμενων πολιτικών υποδομών απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο. Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι θα ήθελε να πάρει το πετρέλαιο του Ιράν, κάτι που θα μπορούσε να ισοδυναμεί με λεηλασία, το οποίο επίσης απαγορεύεται από τον νόμο.
Το ABCnews σε άρθρο του φιλοξενεί αναλύσεις ειδικών, όπως η απόστρατη αντισυνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας Ρέιτσελ ΒανΛάντινγκχαμ, η οποία διετέλεσε επικεφαλής του διεθνούς δικαίου στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ, και η Μάργκαρετ Ντόνοβαν, πρώην βοηθός δικηγόρου των ΗΠΑ που υπηρέτησε στο Σώμα Γενικών Εισαγγελέων Δικαστών του Στρατού, που δήλωσαν ότι οι απειλές Τραμπ συνιστούν, «μια πλήρη απόρριψη των νομικών ορίων που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενσωματώσει στο δίκαιο που διέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο για ρεαλιστικούς όσο και για ηθικούς λόγους».
Από την πλευρά του το Ιράν τον εγκάλεσε για «χοντροκομμένη και αλαζονική ρητορική», αποκαλώντας τον μάλιστα «ανισόρροπο».
Στο πεδίο των μαχών, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι προχώρησαν σε νέο «κύμα πληγμάτων» στο Ιράν, ενώ η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ομοβροντίες με ρουκέτες τις πρωινές ώρες στις πόλεις Μετούλα και Κφαρ Γιουβάλ στο βόρειο Ισραήλ.
Δείτε live εικόνα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή:
Σε κρίσιμο σημείο η προσπάθεια του Πακιστάν για διαμεσολάβηση
Οι «θετικές και παραγωγικές» προσπάθειες του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν πλησιάζουν σε «κρίσιμο και ευαίσθητο» στάδιο, αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ.
Pakistan positive and productive endeavours in Good Will and Good Office to stop the war is approaching a critical, sensitive stage …
Stay Tuned for more
— Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 7, 2026
Πέντε νεκροί στον νότιο Λίβανο μετά από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις
Δύο χωριστές ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο σκότωσαν πέντε άτομα και τραυμάτισαν αρκετά ακόμη, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) της χώρας.
Δείτε κτήριο στην πόλη Ταίρ Ντέμπα που χτυπήθηκε και τυλίχτηκε στις φλόγες:
«Μην χρησιμοποιείτε τρένα» - Προειδοποίηση Ισραήλ στο Ιράν
Προειδοποίηση προς τους επιβάτες τρένων στο Ιράν εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός μέσω μηνύματος στο Χ. Όπως ανέφερε, «η παρουσία σας σε τρένα και κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές συνιστά κίνδυνο για τη ζωή σας».
IDF issues warning message to the Iranians to not use Iran train service untill 9 pm
— Aviator (@ProudISI) April 7, 2026
ΗΠΑ: Βουλευτής των Δημοκρατικών καταθέτει αίτημα καθαίρεσης του Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ
Η βουλευτής των Δημοκρατικών Γιασαμίν Ανσάρι υπέβαλε καταγγελία καθαίρεσης κατά του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν.
«Αυτό που είδαμε από την κυβέρνηση Τραμπ αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν απολύτως τρομακτικό και σπαρακτικό», δήλωσε η Ανσάρι, η οποία είναι ιρανικής καταγωγής. «Το Ιράν είναι μια χώρα 90 εκατομμυρίων ανθρώπων και η απειλή τους με εξόντωση είναι ένα τερατώδες έγκλημα πολέμου».
Times: Σε «κρίσιμη» κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και να νοσηλεύεται στην ιερή πόλη Κομ, χωρίς να είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του, σύμφωνα με εκτίμηση υπηρεσιών πληροφοριών.
Σύμφωνα με τους The Times, διπλωματικό υπόμνημα που βασίζεται σε αμερικανικές και ισραηλινές πληροφορίες και έχει διανεμηθεί σε συμμάχους στον Κόλπο αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ — γιος του δολοφονημένου επί δεκαετίες ηγέτη Αλί Χαμενεΐ — είναι χωρίς τις αισθήσεις του και υποβάλλεται σε θεραπεία.
Το ίδιο υπόμνημα, που περιήλθε σε γνώση της εφημερίδας, αποκαλύπτει για πρώτη φορά την τοποθεσία του, επισημαίνοντας ότι η Κομ, περίπου 140 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, αποτελεί κεντρικό θρησκευτικό πυρήνα του σιιτικού Ισλάμ.
Πλήγμα σε πετροχημικό εργοστάσιο στην Σαουδική Αραβία
Επίθεση δέχθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για το εργοστάσιο της SABIC στην πόλη Τζουμπάιλ.
Η Τζουμπάιλ στην ανατολική Σαουδική Αραβία είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές πόλεις του κόσμου, όπου παράγονται χάλυβας, βενζίνη, πετροχημικά, λιπαντικά και χημικά λιπάσματα.
Δείτε βίντεο με τις φλόγες να πνίγουν την περιοχή:
Al Jazeera: Ο Τραμπ μπορεί να κάνει ένα βήμα πίσω
Σύμφωνα με το Al Jazeera, που επικαλείται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ενδέχεται να καθυστερήσει τελικά την επίθεση στο Ιράν, εάν δει πραγματικά «σημάδια συμφωνίας» στον ορίζοντα.
Έκλεισε η γέφυρα που συνδέει Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν
Η γέφυρα που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με το νησιωτικό βασίλειο του Μπαχρέιν έκλεισε νωρίς σήμερα, Τρίτη, εν μέσω απειλών για ιρανικές επιθέσεις.
Η γέφυρα King Fahd Causeway, βασικός οδικός άξονας μεταξύ των δύο χωρών, τέθηκε εκτός λειτουργίας, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια αρχή με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυκλοφορία οχημάτων «ανεστάλη προληπτικά» λόγω απειλών για ιρανικά πλήγματα που στοχεύουν την ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας.
Η γέφυρα μήκους 25 χιλιομέτρων αποτελεί τη μοναδική οδική σύνδεση του Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, με την Αραβική Χερσόνησο, σύμφωνα με το Associated Press.
Σενάρια για κατάληψη των νησιών του Ιράν
Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν το στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, τον βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν επιτρέψει την επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με ανάλυση της The New York Times, μια ενδεχόμενη επιχείρηση κατά του νησιού Χαργκ θα απαιτούσε τη διέλευση αμερικανικών δυνάμεων από περίπου 800 χιλιόμετρα στον Περσικό Κόλπο, μια αποστολή που χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά επικίνδυνη» από στρατιωτικούς αναλυτές.
Στα 115 δολάρια το βαρέλι η τιμή στο πετρέλαιο
Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν και την Τρίτη την ανοδική τους πορεία.
Και τα δύο κύρια συμβόλαια πετρελαίου αυξήθηκαν, με το West Texas Intermediate να ξεπερνά τα 115 δολάρια – το υψηλότερο επίπεδο σε ένα μήνα – και το Brent να κυμαίνεται γύρω στα 111 δολάρια.
Ο επικεφαλής του ΔΟΕ Μπιρόλ προβλέπει στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) Φατίχ Μπιρόλ εκτιμά ότι η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την οποία χαρακτηρίζει τη χειρότερη που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, θα επιταχύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της πυρηνικής ενέργειας και τη στροφή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητο, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο της Le Figaro.
Συναγωγή της Τεχεράνης «καταστράφηκε εντελώς» από πλήγματα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης
Μια συναγωγή της Τεχεράνης «καταστράφηκε εντελώς» από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr και την εφημερίδα Shargh.
Breaking: Rafi Niya Synagogue in central Tehran damaged in an airstrike.
Iranian media claims it was hit by a "US-Israeli missile" amid ongoing strikes on Iranian sites.
— SUNIL KUMAR (@ijustsunil) April 7, 2026
«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, η συναγωγή Ράφι-Νία (…) καταστράφηκε εντελώς από επιθέσεις που έγιναν σήμερα το πρωί», σύμφωνα με τη Sargh. Ο ιουδαϊσμός είναι μία από τις επίσημες θρησκείες στο Ιράν, όπου ζει μια μικρή εβραϊκή κοινότητα, μεγάλο μέρος της οποίας διέφυγε από τη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.
ΟΗΕ: «Μην βομβαρδίσετε πολιτικές υποδομές στο Ιράν»
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καλεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να απόσχουν από το να εξαπολύσουν βομβαρδισμούς σε ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες πολιτικές υποδομές στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι τέτοια πλήγματα θα αποτελούσαν παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
«Ακόμη κι αν κάποια συγκεκριμένη πολιτική υποδομή χαρακτηριζόταν στρατιωτικός στόχος, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο θα συνέχιζε να απαγορεύει κάθε επίθεση εναντίον της, αν αναμενόταν να προκαλέσει ως δευτερογενή συνέπεια υπέρμετρο κακό σε αμάχους», τόνισε ο εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, μιλώντας σε διαπιστευμένους συντάκτες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη χθες Δευτέρα.
Πρόσθεσε πως «επείγει» τα μέρη «να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», καθώς «δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική στην επίλυση των διεθνών διενέξεων» πέρα από την «ειρηνική επίλυσή τους».