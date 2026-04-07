Ανθρώπινες αλυσίδες κάλεσε τους νέους του Ιράν να σχηματίσουν γύρω από τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, ένας αξιωματούχος σε μήνυμά του που κοινοποιήθηκε στην κρατική τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ιρανός αξιωματούχος κάλεσε την Τρίτη, τη νεολαία του Ιράν «να φτιάξει ένα ανθρώπινο φράγμα» γύρω από σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ενόψει των πιθανών επιθέσεων που απείλησε να ξεκινήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αλιρεζά Ραχίμι, ο οποίος κατονομάστηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ως ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Νεολαίας και Εφήβων, έκανε τα σχόλια σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε νωρίς σήμερα.

«Προσκαλώ όλους τους νέους ανθρώπους, αθλητές, καλλιτέχνες και φοιτητές πανεπιστημίων με τους καθηγητές τους», είπε. Ο ίδιος σε μία δραματική έκκληση, που αποτυπώνει το κλίαμ που επικρατεί, προέτρεψε τον κόσμο να συγκεντρωθεί την Τρίτη στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα) «γύρω από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας που αποτελούν το εθνικό μας κεφάλαιο και ανήκουν στο μέλλον του Ιράν και στην ιρανική νεολαία, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προτίμηση ή πολιτική άποψη».

Το Ιράν έχει σχηματίσει και στο παρελθόν «ανθρώπινες ασπίδες», γύρω από τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις σε περιόδους κλιμάκωσης των εντάσεων με τις δυτικές χώρες.

Παράλληλα, η ένταση αυξάνεται στη Μέση Ανατολή με το τελεσίγραφο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εκπνέει στις 03:00 ώρα Ελλάδας τα ξημερώματα της Τετάρτης και το Ιράν να δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να συμμορφωθεί με τις προειδοποιήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε την Δευτέρα 6 Απριλίου, ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί «εν μία νυκτί» και συμπλήρωσε πως «αυτή η νύχτα ενδέχεται να είναι η αυριανή», συνεχίζοντας έτσι την πολεμική ρητορική του.

Αναλύσεις ειδικών για το «έγκλημα πολέμου»

Όταν ρωτήθηκε αν οι απειλές του να καταστρέψει τις υποδομές του Ιράν συνιστούν έγκλημα πολέμου, ο Τραμπ απάντησε: «Γνωρίζετε τι είναι έγκλημα πολέμου; Το έγκλημα πολέμου είναι να επιτρέπεται στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα».

Ειδικοί όμως στο δίκαιο του πολέμου λένε ότι η απειλή του Τραμπ αποτελεί πράγματι απειλή για διάπραξη ορισμένων εγκλημάτων πολέμου. Η συλλογική τιμωρία ενός πληθυσμού και η στοχοποίηση προστατευόμενων πολιτικών υποδομών απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο. Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι θα ήθελε να πάρει το πετρέλαιο του Ιράν, κάτι που θα μπορούσε να ισοδυναμεί με λεηλασία, το οποίο επίσης απαγορεύεται από τον νόμο.

Το ABCnews σε άρθρο του φιλοξενεί αναλύσεις ειδικών, όπως η απόστρατη αντισυνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας Ρέιτσελ ΒανΛάντινγκχαμ, η οποία διετέλεσε επικεφαλής του διεθνούς δικαίου στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ, και η Μάργκαρετ Ντόνοβαν, πρώην βοηθός δικηγόρου των ΗΠΑ που υπηρέτησε στο Σώμα Γενικών Εισαγγελέων Δικαστών του Στρατού, που δήλωσαν ότι οι απειλές Τραμπ συνιστούν, «μια πλήρη απόρριψη των νομικών ορίων που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενσωματώσει στο δίκαιο που διέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο για ρεαλιστικούς όσο και για ηθικούς λόγους».

Από την πλευρά του το Ιράν τον εγκάλεσε για «χοντροκομμένη και αλαζονική ρητορική», αποκαλώντας τον μάλιστα «ανισόρροπο».

Στο πεδίο των μαχών, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι προχώρησαν σε νέο «κύμα πληγμάτων» στο Ιράν, ενώ η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ομοβροντίες με ρουκέτες τις πρωινές ώρες στις πόλεις Μετούλα και Κφαρ Γιουβάλ στο βόρειο Ισραήλ.

