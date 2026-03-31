Μπαράζ εκρήξεων και διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην Τεχεράνη, όπου μαίνεται ο πόλεμος για ένα μήνα, ενώ συνεχίζονται οι αντιφατικές δηλώσεις ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του. Δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει σε συνεργάτες του πως είναι διατεθειμένος να σταματήσει τη σύρραξη, ακόμη κι αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά.

Είχε προηγήθηκε η απάντηση της Τεχεράνης, ότι απορρίπτει το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για παράλογες απαιτήσεις.

Την ίδια ώρα, η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να φλέγεται, με εκατέρωθεν πυραυλικες επιθέσεις. Θραύσματα πυραύλου είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων στο Ντουμπάι, ενώ πλήγμα δέχτηκε πετρελαιοφόρο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, την οποία προκάλεσε ιρανική επίθεση.

Στο πλαίσιο αυτό, κι ενώ εντείνεται η αβεβαιότητα για τη διάρκεια του πολέμου, η τιμή του πετρελαίου εκτινάχθηκε πάλι στα 110 δολάρια το βαρέλι στις πρωινές συναλλαγές της Τρίτης.

