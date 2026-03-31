Μπαράζ εκρήξεων και διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην Τεχεράνη, όπου μαίνεται ο πόλεμος για ένα μήνα, ενώ συνεχίζονται οι αντιφατικές δηλώσεις ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του. Δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει σε συνεργάτες του πως είναι διατεθειμένος να σταματήσει τη σύρραξη, ακόμη κι αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά.
Είχε προηγήθηκε η απάντηση της Τεχεράνης, ότι απορρίπτει το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για παράλογες απαιτήσεις.
Την ίδια ώρα, η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να φλέγεται, με εκατέρωθεν πυραυλικες επιθέσεις. Θραύσματα πυραύλου είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων στο Ντουμπάι, ενώ πλήγμα δέχτηκε πετρελαιοφόρο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, την οποία προκάλεσε ιρανική επίθεση.
Στο πλαίσιο αυτό, κι ενώ εντείνεται η αβεβαιότητα για τη διάρκεια του πολέμου, η τιμή του πετρελαίου εκτινάχθηκε πάλι στα 110 δολάρια το βαρέλι στις πρωινές συναλλαγές της Τρίτης.
Διαβάστε εδώ όσα συνέβησαν την νύχτα που πέρασε
Δείτε live εικόνα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή:
Δύο εκτελέσεις στο Ιράν
Το Ιράν εκτέλεσε δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για σύνδεση με την Οργάνωση Λαϊκών Μοτζαχεντίν του Ιράν και για συμμετοχή σε επιθέσεις, μεταξύ των οποίων κατά κυβερνητικού κτηρίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του κρατικού ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων την Τρίτη.
Τη Δευτέρα, άλλοι δύο άνδρες με συνδέσεις στην ίδια αντιπολιτευόμενη οργάνωση είχαν επίσης εκτελεστεί.
Το Πεντάγωνο διέψευσε δημοσίευμα για «επένδυση» αντιπροσώπου του Χέγκσεθ
Εκπρόσωπος του Πενταγώνου διέψευσε κατηγορηματικά δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο εκπρόσωπος του Αμερικανού υπουργού Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε επιχειρήσει να πραγματοποιήσει «μεγάλη επένδυση» σε εταιρείες στρατιωτικού ενδιαφέροντος τις εβδομάδες πριν από τον πόλεμο με το Ιράν.
«Ούτε ο υπουργός Χέγκσεθ ούτε οποιοσδήποτε εκπρόσωπός του προσέγγισε την BlackRock για τέτοια επένδυση», δήλωσε ο Σον Παρνέλ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου.
Νετανιάχου: Έχουμε πετύχει πάνω από τους μισούς στόχους
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι έχουν επιτευχθεί οι μισοί και πλέον στόχοι του πολέμου εναντίον του Ιράν, αποφεύγοντας πάντως να ορίσει χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του.
«Έχουμε ξεπεράσει ξεκάθαρα τα μισά του δρόμου. Αλλά δεν θέλω να ορίσω χρονοδιάγραμμα», είπε. «Νομίζω ότι έχουμε επιτύχει πολλά πράγματα. Αποδυναμώσαμε το καθεστώς. Τους καταφέραμε αληθινά πολύ σκληρό πλήγμα», πρόσθεσε.
«Σκοτώσαμε χιλιάδες μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και σκοτώσαμε τους ηγέτες τους», σημείωσε.
«Βρισκόμαστε στο σημείο να τελειώσουμε τη βιομηχανία όπλων τους. Όλη τη βιομηχανική βάση τους, να εξαλείψουμε ολόκληρα εργοστάσια και το πυρηνικό πρόγραμμα το ίδιο», δήλωσε.
Μεγάλες εκρήξεις στο Ισφαχάν μετά από πλήγματα με αμερικανικές βόμβες τύπου Bunker Buster (βίντεο)
«Μπαράζ» εκρήξεων καταγράφουν βίντεο ντοκουμέντο που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Ισφαχάν.
Μάλιστα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο ο στρατός χτύπησε μια μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών στην περιοχή με βόμβες τύπου bunker buster βάρους 2.000 λιβρών (907 κιλών).
Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με το Ισφαχάν να τυλίγεται στις φλόγες και τον ουρανό να γίνεται κόκκινος από τις εκρήξεις και τις φωτιές που ακολούθησαν των εκρήξεων.
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Τεχεράνη
Τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim αναφέρουν ότι η ηλεκτροδότηση στην ανατολική Τεχεράνη έχει αποκατασταθεί.
Η διακοπή προκλήθηκε από συντρίμμια που χτύπησαν έναν ηλεκτρικό υποσταθμό.
Το βίντεο που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τις μεγάλες εκρήξεις στο Ιράν
Βίντεο με μεγάλες εκρήξεις στο Ιράν ανάρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Πετρέλαιο: Οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν
Οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά την επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιου υπό σημαία Κουβέιτ σε λιμάνι στο Ντουμπάι, που προκάλεσε πυρκαγιά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA.
Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 2,05% στα 109,59 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας), ενώ αυτή του West Texas Intermediate, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 2,96%, στα 105,93 δολάρια.
Η τιμή του WTI έκλεισε χθες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.
Financial Times: Αντιπρόσωπος του Χέγκσεθ φέρεται να επεδίωξε επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία πριν την επίθεση στο Ιράν
Χρηματομεσίτης που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του Αμερικανού υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αποπειράθηκε να προχωρήσει σε επένδυση εκατομμυρίων σε διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο στην αμυντική βιομηχανία, μερικές ημέρες προτού ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αναφέρει ρεπορτάζ των Financial Times το οποίο δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα, με το αμερικανικό Πεντάγωνο να το διαψεύδει και να απαιτεί να ανακληθεί.
Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ τόνισε μέσω X ότι το δημοσίευμα είναι «εντελώς ψευδές και κατασκευασμένο» και απαίτησε να ανακληθεί αμέσως — παραμένει μολαταύτα πρώτο θέμα στην ψηφιακή έκδοση της σομόν βρετανικής εφημερίδας.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται τρεις μη κατονομαζόμενες πηγές, χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ στην Morgan Stanley ήλθε σε επαφή με την BlackRock τον Φεβρουάριο σχετικά με επένδυση πολλών εκατομμυρίων στο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο Defense Industrials Active ETF, προτού αρχίσει ο πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Κατά τους FT, η επένδυση δεν προχώρησε διότι το ταμείο αυτό, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025, δεν ήταν διαθέσιμο σε πελάτες της Morgan Stanley προς αγορά. Η εφημερίδα δεν διευκρινίζει πόση ελευθερία είχε ο χρηματομεσίτης να προχωρά σε επενδύσεις εξ ονόματος του υπουργού Χέγκσεθ, ούτε αν είχε προσωπικά γνώση ο υπουργός για τη θέση που επιδίωξε.
«Ούτε ο υπουργός Χέγκσεθ ούτε κάποιος από τους αντιπροσώπους του ήλθαν σε επαφή με την BlackRock σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια επένδυση», αντέτεινε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Παρνέλ.