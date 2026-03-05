Ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ – Ισραήλ συνεχίζεται. Η ένταση κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις είναι ασταμάτητες.

Δείτε live εικόνα από τις χώρες και τις πόλεις που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη:

Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνονται κάμερες από: Χάιφα, Τελ Αβίβ, Βόρειο Ισραήλ, Ισφαχάν, Ντόχα και Μπαχρέιν Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνεται κάμερα από το ξενοδοχείο Fairmont Palm, στο Ντουμπάι Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνεται κάμερα από το Κατάρ

Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνονται κάμερες από: Χάιφα, Ασκελόν, Τελ Αβίβ και Ιράν (οι κάμερες στο Ιράν βγαίνουν συχνά εκτός λειτουργίας, λόγω προβλημάτων με το ίντερνετ στη χώρα)

Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνεται κάμερα από το Ντουμπάι

Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνεται κάμερα από Βηρυτό

Στο παραπάνω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεχή κάλυψη των εξελίξεων από το Al Jazeera Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνονται κάμερες από: Χάιφα, Τελ Αβίβ, Ασκελόν, Λίβανο, Συρία, Δυτική Όχθη

Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνεται κάμερα από την Ιερουσαλήμ