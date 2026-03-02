Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ- Ισραήλ. Τα πύρα και από τις δύο πλευρές είναι ασταμάτητα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή γενικεύεται.

Τις τελευταίες ώρες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ζήτησαν από τους κατοίκους περισσότερων από 50 χωριών στον Λίβανο να εκκενώσουν την περιοχή, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (02/03) στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, κοντά στη Λεμεσό, προκαλώντας συναγερμό στις βρετανικές δυνάμεις, που σταθμεύουν στην Κύπρο. Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, ενώ είχε προηγηθεί κήρυξη «κατάστασης ασφαλείας» λόγω σοβαρής απειλής.

Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν την ισραηλινή πόλη Μπέιτ Σεμές, σκοτώνοντας τουλάχιστον εννέα ανθρώπους. Πρόκειται για την πιο αιματηρή επίθεση στο Ισραήλ από την έναρξη του συγκεκριμένου πολέμου.

Κλειστοί παραμένουν οι εναέριοι χώροι και οι άνθρωποι σε Ισραήλ, Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Λίβανο παραμένουν εγκλωβισμένοι, ανάμεσά τους και χιλιάδες Έλληνες.

Εν τω μεταξύ, οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί μετά την επίθεση σε πλοία κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Δείτε live εικόνα από Ιράν, Ισραήλ και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής:

Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνονται κάμερες από: Χάιφα, Τελ Αβίβ, Βόρειο Ισραήλ, Ισφαχάν, Ντόχα και Μπαχρέιν Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνεται κάμερα από: το ξενοδοχείο Fairmont Palm, στο Ντουμπάι

Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνονται κάμερες από: Χάιφα, Ασκελόν, Τελ Αβίβ και Ιράν (οι κάμερες στο Ιράν βγαίνουν συχνά εκτός λειτουργίας, λόγω προβλημάτων με το ίντερνετ στη χώρα)

Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνεται κάμερα από το Ντουμπάι

Στο παραπάνω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεχή κάλυψη των εξελίξεων από το Al Jazeera Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνονται κάμερες από: Χάιφα, Τελ Αβίβ, Ασκελόν, Λίβανο, Συρία, Δυτική Όχθη

Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνεται κάμερα από την Ιερουσαλήμ