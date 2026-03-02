Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ- Ισραήλ. Τα πύρα και από τις δύο πλευρές είναι ασταμάτητα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή γενικεύεται.
Τις τελευταίες ώρες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ζήτησαν από τους κατοίκους περισσότερων από 50 χωριών στον Λίβανο να εκκενώσουν την περιοχή, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (02/03) στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, κοντά στη Λεμεσό, προκαλώντας συναγερμό στις βρετανικές δυνάμεις, που σταθμεύουν στην Κύπρο. Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, ενώ είχε προηγηθεί κήρυξη «κατάστασης ασφαλείας» λόγω σοβαρής απειλής.
Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν την ισραηλινή πόλη Μπέιτ Σεμές, σκοτώνοντας τουλάχιστον εννέα ανθρώπους. Πρόκειται για την πιο αιματηρή επίθεση στο Ισραήλ από την έναρξη του συγκεκριμένου πολέμου.
Κλειστοί παραμένουν οι εναέριοι χώροι και οι άνθρωποι σε Ισραήλ, Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Λίβανο παραμένουν εγκλωβισμένοι, ανάμεσά τους και χιλιάδες Έλληνες.
Εν τω μεταξύ, οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί μετά την επίθεση σε πλοία κοντά στο Στενό του Ορμούζ.
Δείτε live εικόνα από Ιράν, Ισραήλ και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής:
Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνονται κάμερες από: Χάιφα, Τελ Αβίβ, Βόρειο Ισραήλ, Ισφαχάν, Ντόχα και Μπαχρέιν
Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνεται κάμερα από: το ξενοδοχείο Fairmont Palm, στο Ντουμπάι
Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνονται κάμερες από: Χάιφα, Ασκελόν, Τελ Αβίβ και Ιράν (οι κάμερες στο Ιράν βγαίνουν συχνά εκτός λειτουργίας, λόγω προβλημάτων με το ίντερνετ στη χώρα)
Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνεται κάμερα από το Ντουμπάι
Στο παραπάνω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεχή κάλυψη των εξελίξεων από το Al Jazeera
Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνονται κάμερες από: Χάιφα, Τελ Αβίβ, Ασκελόν, Λίβανο, Συρία, Δυτική Όχθη
Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνεται κάμερα από την Ιερουσαλήμ
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Σούδα
Αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας στη χώρα μας λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε στόχους αμερικανικών συμφερόντων, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωσνταντία Δημογλίδου.
Τα μέτρα δεν περιορίζονται μόνο σε διπλωματικές αποστολές, αλλά επεκτείνονται και σε επιχειρηματικούς και εμπορικούς χώρους που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους.
Έμφαση δίνεται στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, όπου οι έλεγχοι είναι πλέον πιο εντατικοί και πραγματοποιούνται με αυξημένο προσωπικό.
Αναφορικά με την Κρήτη και τη βάση της Σούδας, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απειλή, ωστόσο η ανησυχία των πολιτών θεωρείται εύλογη λόγω της στρατηγικής σημασίας της περιοχής.
Η μάχη της διαδοχής στο Ιράν
Λίγο πριν από τον θάνατό του, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα των New York Times –ο ίδιος ο Χαμενεΐ είχε προτείνει τρεις ανώτερους κληρικούς ως πιθανούς διαδόχους του σε περίπτωση δολοφονίας:
• Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι (Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i): Ο εν ενεργεία Αρχιδικαστής του Ιράν, ο οποίος συμμετέχει ήδη στο προσωρινό Ηγετικό Συμβούλιο.
• Χασάν Χομεϊνί (Hassan Khomeini): Εγγονός του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί. Παρά την πρόταση του Χαμενεΐ, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν την υποψηφιότητά του λιγότερο πιθανή λόγω της παλαιότερης περιθωριοποίησής του από την ανώτερη ιεραρχία.
Ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Περίπου δέκα ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακοινώθηκαν σήμερα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Έχουν ακυρωθεί αναχωρήσεις για Μπαχρέιν, Άμπου Ντάμπι και Τελ Αβίβ και αφίξεις από Μπαχρέιν, Άμπου Ντάμπι, Βηρυτό, Τζέντα και Τελ Αβίβ.
Οι αεροπορικές καλούν τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
Η Amazon αναφέρει προβλήματα στο cloud στο Μπαχρέιν και τα ΗΑΕ
Η μονάδα cloud της Amazon επισημαίνει προβλήματα σε κέντρα δεδομένων του Μπαχρέιν και των ΗΑΕ εν μέσω επιθέσεων στο Ιράν.
Μία από τις ζώνες AWS της μονάδας cloud στα ΗΑΕ παρέμεινε χωρίς ρεύμα σήμερα, αφού η εταιρεία δήλωσε ότι «αντικείμενα» χτύπησαν το κέντρο δεδομένων και προκάλεσαν σπινθήρες και φωτιά.
Η Amazon συνέστησε στους πελάτες να χρησιμοποιούν εναλλακτικές περιοχές καθώς διερευνά «πρόσθετα προβλήματα συνδεσιμότητας και ποσοστά σφαλμάτων».
Η εταιρεία δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε, όταν ρωτήθηκε νωρίτερα, εάν το περιστατικό στο κέντρο δεδομένων των ΗΑΕ συνδεόταν με τις ιρανικές επιθέσεις.
Πλήγμα σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Κουβέιτ
Η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι.
Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, τον Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».
Μαύρος καπνός κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ
Μαύρος καπνός φαίνεται να υψώνεται από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην πόλη του Κουβέιτ μετά τις ιρανικές επιδρομές, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.
BREAKING: 🇺🇸🇰🇼
Smoke rises from US embassy in Kuwait. pic.twitter.com/UTR4564box
— The Terra Post (@TheTerraPost) March 2, 2026
Νωρίτερα, σειρήνες ήχησαν πάνω από την πόλη μετά την τελευταία ομοβροντία ιρανικών επιθέσεων.
Η πρεσβεία δεν έχει ανακοινώσει επίθεση, αλλά εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας καλώντας τους πολίτες να μείνουν μακριά.
«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) πάνω από το Κουβέιτ. Μην έρχεστε στην πρεσβεία», αναφέρει η δήλωση.
Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε απροσδιόριστο αριθμό drones.
Επικοινωνία Φον Ντερ Λάιεν με Χριστοδουλίδη για το πλήγμα στην Κύπρο
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, σχετικά με το πλήγμα στη βρετανική βάση στο Aκρωτήρι.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα μέτρα ασφαλείας για την προστασία προσωπικού και υποδομών.
Η Φον ντε Λάιεν, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως τα κράτη-μέλη της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή και τόνισε τη σημασία της συλλογικής ασφάλειας στην Ε.Ε.
I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.
While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026
Drones αναχαιτίστηκαν πάνω από το αεροδρόμιο Ερμπίλ του Ιράκ
Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο του Ερμίλ στο βόρειο Ιράκ, όπου είναι σταθμευμένες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
An Iranian drone strike hit an ammunition depot near Iraq’s Erbil International Airport, which also hosts US Armed Forces personnel stationed in the city. Secondary explosions followed, triggering a large fire at the scene pic.twitter.com/NOC0e3R0W1
— TRT World (@trtworld) March 2, 2026
777 τραυματίες στο Ισραήλ από επιθέσεις και θραύσματα
Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι από την έναρξη της Επιχείρησης «Roaring Lion» το Σάββατο, 777 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 86 νοσηλεύονται ή νοσηλεύονται στα επείγοντα.
Τέσσερις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε ατυχήματα ενώ έτρεχαν για να βρουν καταφύγια, όταν χτυπούσαν οι σειρήνες.
Δύο νεκροί στο Ιράν από επιθέσεις στην πόλη Σαναντάτζ
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν σε «εχθρική επίθεση» στην κεντρική πόλη Σαναντάτζ.
Ανέφερε ότι η πόλη έγινε στόχος εχθρικών πυραύλων και ότι καταστράφηκαν αρκετά κτίρια κατοικιών δίπλα στο αστυνομικό τμήμα της πόλης.
Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έριξαν έξι πυραύλους σε διάφορα μέρη της πόλης, συμπεριλαμβανομένων πυκνοκατοικημένων συνοικιών.
Ο Ρούμπιο θα ενημερώσει για τις εξελίξεις Βουλή και Γερουσία
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πρόκειται να ενημερώσει το Κογκρέσο για τις εξελίξεις στο Ιράν την Τρίτη.
Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, θα ενημερώσει τους ηγέτες της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας στο Καπιτώλιο.
Ο στρατός του Ισραήλ ξεκινά «επιθετική εκστρατεία» εναντίον της Χεζμπολάχ
Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, λέει ότι ο στρατός έχει ξεκινήσει μια «επιθετική εκστρατεία» εναντίον της Χεζμπολάχ που πιθανότατα θα διαρκέσει αρκετές ημέρες.
«Έχουμε ξεκινήσει μια επιθετική εκστρατεία εναντίον της Χεζμπολάχ. Δεν βρισκόμαστε απλώς σε αμυντική θέση, τώρα περνάμε και στην επίθεση», λέει κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης μετά τις επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.
«Πρέπει να προετοιμαστούμε για αρκετές ημέρες μάχης, πολλές. Χρειαζόμαστε ισχυρή αμυντική ετοιμότητα και συνεχή επιθετική ετοιμότητα, κατά κύματα», λέει.
Ένας νεκρός από Ιρανική επίθεση στο Μπαχρέιν
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ιρανική επιδρομή στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών.
Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστια σύννεφα καπνού να υψώνονται στον αέρα.
BREAKING: Massive explosion in Bahrain. pic.twitter.com/Ns2FvzfiZX
— James🇰🇪 (@MrJamesKe) March 2, 2026
Καπνός κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ
Καπνός φαίνεται να υψώνεται πάνω από την περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, σύμφωνα με μαρτυρίες στο Reuters.
Δεν έχουν ανακοινωθεί προς το παρόν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς.
Για συνεχή απειλή από πυραυλικές επιθέσεις, καθώς και από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κάνει λόγο η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ.
Κάλεσε το κοινό να μην πλησιάζει και να λάβει μέτρα προστασίας.
Πτώση αμερικανικού F-15 στο Κουβέιτ
Αμερικανικό μαχητικό αεροπλάνο F-15 συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας στο Κουβέιτ.
Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο σκότωσαν 31 άτομα
Οι ισραηλινές επιδρομές στη Βηρυτό και τον νότιο Λίβανο έχουν σκοτώσει 31 ανθρώπους και τραυματίσει 149, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.
Εκρήξεις σε Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι και Ντόχα
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ, έπειτα από συναγερμό εξαιτίας εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων.
Στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, καθώς και στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς τα ιρανικά αντίποινα στους μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζονται.