Ο διεθνής στολίσκος που επιχειρεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, κατήγγειλε το Ισραήλ για επικίνδυνη παρενόχληση.

Ο στολίσκος βοήθειας προς την Γάζα «κυκλώθηκε επιθετικά» από ισραηλινό πολεμικό πλοίο σήμερα το πρωί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Global Sumud Flotilla.

Οι ακτιβιστές δήλωσαν ότι ένα άγνωστο σκάφος, το οποίο όπως ισχυρίζονται ήταν ισραηλινό, εκφόβισε τα σκάφη του στόλου τους και απενεργοποίησε την επικοινωνία σε ορισμένα από αυτά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, καθώς η ομάδα συνεχίζει να πλησιάζει σιγά σιγά τις ακτές της Γάζας.

Το πλοίο, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο ακτιβιστή Thiago Avila και άλλους, προκάλεσε ζημιές στα συστήματα επικοινωνίας ορισμένων από τα σκάφη του στόλου, ανάμεσά τους τα επικεφαλής Alma και Sirius, και πραγματοποίησε «πολύ επικίνδυνους ελιγμούς». «Παρά την απώλεια σήματος, κανείς δεν έχει τραυματιστεί και συνεχίζουμε να πηγαίνουμε στη Γάζα για να σπάσουμε την πολιορκία και να δημιουργήσουμε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο», έγραψε στο Instagram.

Δείτε «ζωντανά» την αποστολή, από τις κάμερες που διαθέτουν τα σκάφη του Global Sumud Flotilla:

Ελλάδα και Ιταλία καλούν τον στολίσκο να σταματήσει την αποστολή

Με κοινή ανακοίνωσή τους, τα υπουργεία Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας καλούν τον στολίσκο Global Sumud Flotilla να σταματήσει την αποστολή του προς τη Γάζα και να παραδώσει την ανθρωπιστική βοήθεια στο Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ώστε να αναλάβει αυτό την ασφαλή παράδοσή στον παλαιστινιακό θύλακα.

Συγκεκριμένα στην κοινή ανακοίνωση αναφέρεται: «Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας».

«Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald J. Trump, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια», αναφέρουν οι υπ. Εξωτερικών Ελλάδα και Ιταλίας και καταλήγουν:

«Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό. Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».