Κάνοντας θεαματική αναστροφή, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες Δευτέρα σε «διαπραγματεύσεις» με ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, και ανέβαλε για πέντε ημέρες τα πλήγματα εναντίον υποδομών καίριας σημασίας στην Ισλαμική Δημοκρατία, που από την πλευρά της ανακοίνωσε νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες μεταφέρονται για να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, ημερομηνία που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ως προθεσμία προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τουλάχιστον τέσσερις ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και σε τουλάχιστον ένα πλήγμα στο βόρειο Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη εκτόξευσε «νέο κύμα» πυραύλων εναντίον του ισραήλ τα ξημερώματα.

Σε ό,τι αφορά χώρες του Κόλπου που μπαίνουν επίσης στο στόχαστρο του Ιράν, η Σαουδική Αραβία έκανε λόγο νωρίς το πρωί περί κατάρριψης περίπου είκοσι μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ανέλαβε δράση για την αντιμετώπιση «εχθρικών» πυραύλων και drones.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, συνομίλησε με τους αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο ενδιαφερόμενος το διέψευσε. «Καμιά διαπραγμάτευση δεν έγινε με τις ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται ψευδείς ειδήσεις για να χειραγωγηθούν οι χρηματαγορές και οι αγορές πετρελαίου και να υπάρξει διαφυγή από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», τόνισε ο κ. Γαλιμπάφ μέσω X.

Δείτε live εικόνα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή:

