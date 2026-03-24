Κάνοντας θεαματική αναστροφή, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες Δευτέρα σε «διαπραγματεύσεις» με ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, και ανέβαλε για πέντε ημέρες τα πλήγματα εναντίον υποδομών καίριας σημασίας στην Ισλαμική Δημοκρατία, που από την πλευρά της ανακοίνωσε νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.
Την ίδια ώρα, χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες μεταφέρονται για να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, ημερομηνία που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ως προθεσμία προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τουλάχιστον τέσσερις ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και σε τουλάχιστον ένα πλήγμα στο βόρειο Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη εκτόξευσε «νέο κύμα» πυραύλων εναντίον του ισραήλ τα ξημερώματα.
Σε ό,τι αφορά χώρες του Κόλπου που μπαίνουν επίσης στο στόχαστρο του Ιράν, η Σαουδική Αραβία έκανε λόγο νωρίς το πρωί περί κατάρριψης περίπου είκοσι μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ανέλαβε δράση για την αντιμετώπιση «εχθρικών» πυραύλων και drones.
Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, συνομίλησε με τους αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.
Ο ενδιαφερόμενος το διέψευσε. «Καμιά διαπραγμάτευση δεν έγινε με τις ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται ψευδείς ειδήσεις για να χειραγωγηθούν οι χρηματαγορές και οι αγορές πετρελαίου και να υπάρξει διαφυγή από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», τόνισε ο κ. Γαλιμπάφ μέσω X.
Δείτε live εικόνα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή:
Κρατήρας στο Τελ Αβίβ από το χτύπημα ιρανικού πυραύλου
Ένας μεγάλος κρατήρας σχηματίστηκε από το χτύπημα βαλλιστικού πυραύλου στο Τελ Αβίβ νωρίς το πρωί της Τρίτης.
Large crater from one of the Iranian medium-range ballistic missile impacts in Tel Aviv, Israel.
— OSINTdefender (@sentdefender) March 24, 2026
To πετρέλαιο σκαρφαλώνει και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι
Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση που είχαν χθες οι τιμές, το brend σκαρφαλώνει και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 104,16 δολάρια.
Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στο χωριό Μπσαμούν, νότια της Βηρυτού
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή εναντίον του χωριού Μπσαμούν, νοτιοανατολικά της Βηρυτού, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίσθηκαν στη διάρκεια της νύκτας εναντίον των νότιων προαστίων της πρωτεύουσας.
«Η επιδρομή που πραγματοποιήθηκε από τον ισραηλινό εχθρό εναντίον του χωριού Μπσαμούν, στην περιφέρεια του Άλεϊ, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στον άμαχο πληθυσμό ενώ πέντε τραυματίσθηκαν», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
Το Μπσαμούν, το οποίο βρίσκεται στην ορεινή περιφέρεια του Άλεϊ, όπου ζουν κυρίως Δρούζοι, νοτιοανατολικά της Βηρυτού, απέχει από τα παραδοσιακά προπύργια του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.
US Air Force Μagazine: Eίκοσι αεροσκάφη της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί
Σύμφωνα με το περιοδικό US Air Force τουλάχιστον 20 αεροσκάφη της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.
US Air Force Magazine reports that at least 20 US air force aircraft have been damaged or destroyed during the 3 week war with Iran.
— Current Report (@Currentreport1) March 24, 2026
Σφοδρές εκρήξεις πυρομαχικών στο κέντρο του Τελ Αβίβ
Η αστυνομία αναφέρει ότι πυρομαχικά που μετέφεραν περίπου 100 κιλά εκρηκτικών εξερράγησαν στο κέντρο του Τελ Αβίβ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και οχήματα, σύμφωνα με το Channel 12.
Εικόνα από συνοικία στο Τελ Αβίβ που δέχτηκε πλήγμα
WSJ: Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ «προχωρούν» προς τη συμμετοχή τους στον πόλεμο κατά του Ιράν
Σύμφωνα με την Wall Street Journal , τα κράτη του Κόλπου «προχωρούν σιγά σιγά προς» έναν πιο ενεργό ρόλο, αφότου το Ριάντ επέτρεψε στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν μια αεροπορική βάση εντός των συνόρων του.
Μια πηγή που επικαλέστηκε το ειδησεογραφικό πρακτορείο δήλωσε ότι είναι «μόνο θέμα χρόνου» πριν η Σαουδική Αραβία εισέλθει στον πόλεμο, αφού ο υπουργός Εξωτερικών της δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η υπομονή της για τις ιρανικές επιθέσεις «δεν είναι απεριόριστη».
Σε εξέλιξη νέες πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ
Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ νωρίς την Τρίτη, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Η επίθεση στόχευε το βόρειο τμήμα της χώρας όπου και ήχησαν οι σειρήνες για να ειδοποιήσουν του κατοίκους. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κέντρο του Τελ Αβίβ νωρίτερα από θραύσματα.