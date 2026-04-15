08:15

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν και η συνεχιζόμενη διαταραχή στις αγορές πετρελαίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν την παγκόσμια οικονομία στα πρόθυρα ύφεσης.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι, στο δυσμενέστερο σενάριό του, επαναλαμβανόμενα σοκ στην αγορά ενέργειας θα επιβράδυναν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη στο 2% από το σημερινό 3,1%.

Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 110 δολάρια το βαρέλι το 2026 και στα 125 δολάρια το 2027.

Το ευνοϊκότερο σενάριο του οργανισμού προϋποθέτει μια σύντομης διάρκειας σύγκρουση και ομαλοποίηση των τιμών του πετρελαίου στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με μέση τιμή 82 δολάρια ανά βαρέλι για το έτος.

Το ενδιάμεσο σενάριο προβλέπει μια πιο παρατεταμένη σύγκρουση, που θα διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι φέτος και στα 75 δολάρια το 2027, με την παγκόσμια ανάπτυξη να υποχωρεί στο 2,5% φέτος από 3,4% το 2025.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Πιερ-Ολιβιέ Γκουρινσά, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, με τις συνεχιζόμενες διαταραχές στην ενέργεια και χωρίς σαφή οδό για τον τερματισμό της σύγκρουσης, το ενδιάμεσο σενάριο ή το «δυσμενές σενάριο» μοιάζει ολοένα και πιθανότερο.