Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν εντός των επόμενων 48 ωρών, υποδεικνύοντας μάλιστα ως πιθανό τόπο το Ισλαμαμπάντ, του Πακιστάν.
Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στην εφημερίδα The New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «προχωρούν, αλλά με κάπως αργό ρυθμό», αφήνοντας αρχικά να εννοηθεί πως ο επόμενος γύρος επαφών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ωστόσο, σε μεταγενέστερη επικοινωνία εμφανίστηκε πιο συγκεκριμένος, τονίζοντας ότι «κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες» και ότι η επιλογή της πακιστανικής πρωτεύουσας συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες.
Ερωτηθείς ευθέως αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, ο Τραμπ απάντησε ότι θεωρεί πως βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του, σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στο να τελειώσει».
Ο Νετανιάχου δεν αποκόμισε πολιτικά οφέλη από τον πόλεμο με το Ιράν
Το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν κατάφερε να μετατρέψει τη στρατιωτική ισχύ σε πολιτικό κέρδος για τις έξι εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, καθώς οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι οι περισσότεροι Ισραηλινοί θεωρούσαν τη σύγκρουση ως αποτυχία.
Πέντε νεκροί σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο
Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που είχε στόχο την πόλη Ανσαρίγια, στο νότιο Λίβανο, νωρίς σήμερα, σύμφωνα με τον Λιβανέζικο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.
ΔΝΤ: Σενάρια για παγκόσμια ύφεση
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν και η συνεχιζόμενη διαταραχή στις αγορές πετρελαίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν την παγκόσμια οικονομία στα πρόθυρα ύφεσης.
Ο οργανισμός ανέφερε ότι, στο δυσμενέστερο σενάριό του, επαναλαμβανόμενα σοκ στην αγορά ενέργειας θα επιβράδυναν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη στο 2% από το σημερινό 3,1%.
Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 110 δολάρια το βαρέλι το 2026 και στα 125 δολάρια το 2027.
Το ευνοϊκότερο σενάριο του οργανισμού προϋποθέτει μια σύντομης διάρκειας σύγκρουση και ομαλοποίηση των τιμών του πετρελαίου στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με μέση τιμή 82 δολάρια ανά βαρέλι για το έτος.
Το ενδιάμεσο σενάριο προβλέπει μια πιο παρατεταμένη σύγκρουση, που θα διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι φέτος και στα 75 δολάρια το 2027, με την παγκόσμια ανάπτυξη να υποχωρεί στο 2,5% φέτος από 3,4% το 2025.
Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Πιερ-Ολιβιέ Γκουρινσά, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, με τις συνεχιζόμενες διαταραχές στην ενέργεια και χωρίς σαφή οδό για τον τερματισμό της σύγκρουσης, το ενδιάμεσο σενάριο ή το «δυσμενές σενάριο» μοιάζει ολοένα και πιθανότερο.
Το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο για να στοχεύσει βάσεις των ΗΠΑ
Το Ιράν χρησιμοποίησε κρυφά κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο, ο οποίος παρείχε στην Ισλαμική Δημοκρατία νέα δυνατότητα να στοχεύει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times σήμερα Τετάρτη (15/04).
Στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύoνται στο επίπεδο των 95 δολαρίων ανά βαρέλι την Τετάρτη, καθώς οι αγορές αναμένουν έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων.
Νέα επίθεση Τραμπ στον Πάπα Λέοντα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social στρέφεται εκ νέου κατά του Πάπα Λέοντα, ζητώντας να ενημερωθεί για την κατάσταση στο Ιράν.
«Θα μπορούσε κάποιος να ενημερώσει τον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, εντελώς άοπλους διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες και ότι το να αποκτήσει το Ιράν πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!!!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Νέα πυρά Τραμπ στο ΝΑΤΟ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του NATO, αμφισβητώντας ανοιχτά τη χρησιμότητα της Συμμαχίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε δήλωσή του, στο Truth Social ο Τραμπ υποστήριξε ότι «το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί για εμάς και δεν θα είναι εκεί για εμάς στο μέλλον».
Στη Σαουδική Αραβία ο πρωθυπουργός του Πακιστάν
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, αναχωρεί σήμερα για επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ενώ το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει τις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τη διευκόλυνση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
«Ο πρωθυπουργός Μοχάμαντ Σεμπάζ Σαρίφ θα αναχωρήσει σήμερα από το Ισλαμαμπάντ με προορισμό τη Τζέντα, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στη Σαουδική Αραβία, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του.