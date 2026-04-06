Ένα Μη Επανδρωμένο Αερόχημα UAV που κατευθυνόταν στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν οι ελληνικοί Patriot τις πρωινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας 6/4, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΓΕΕΘΑ και με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

Παράλληλα, σε οριακό σημείο φαίνεται να οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λήξη του τελεσιγράφου που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.

Παρά τις διεθνείς πιέσεις για αποκλιμάκωση, η Τεχεράνη εμφανίζεται αμετακίνητη, διατηρώντας σκληρή στάση με τον στρατό να απειλεί τις πρώτες πρωινές ώρες ότι θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον πολιτικών υποδομών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων συνεχιστούν, οι επόμενες φάσεις των επιθετικών επιχειρήσεών μας σε αντίποινα θα είναι πολύ πιο καταστροφικές κι εκτεταμένες και οι απώλειες κι οι ζημιές που θα προκαλέσουν θα είναι δεκαπλάσιες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης.

Από την πλευτρά του ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη χώρα με «κόλαση» σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το τελεσίγραφό του για ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης (03:00 ώρα Ελλάδας) . Από την πλευρά του, το Ιράν ξεκαθάρισε πως τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάστασή τους, ειδικά σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, οι εχθροπραξίες στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές ανθρώπινες απώλειες, με νεκρούς και τραυματίες, καθώς και εκτεταμένες καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές. Επιπλέον, το Ιράν φαίνεται να διευρύνει το πεδίο των επιθέσεών του, στοχεύοντας χώρες του Κόλπου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιθέσεις σημειώθηκαν στο Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, εντείνοντας τις ανησυχίες για γενικευμένη σύρραξη στην περιοχή.

Διαβάστε τις εξελίξεις της προηγούμενης νύχτας εδώ.