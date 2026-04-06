Ένα Μη Επανδρωμένο Αερόχημα UAV που κατευθυνόταν στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν οι ελληνικοί Patriot τις πρωινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας 6/4, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΓΕΕΘΑ και με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.
Παράλληλα, σε οριακό σημείο φαίνεται να οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λήξη του τελεσιγράφου που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.
Παρά τις διεθνείς πιέσεις για αποκλιμάκωση, η Τεχεράνη εμφανίζεται αμετακίνητη, διατηρώντας σκληρή στάση με τον στρατό να απειλεί τις πρώτες πρωινές ώρες ότι θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον πολιτικών υποδομών στην Ισλαμική Δημοκρατία.
«Αν οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων συνεχιστούν, οι επόμενες φάσεις των επιθετικών επιχειρήσεών μας σε αντίποινα θα είναι πολύ πιο καταστροφικές κι εκτεταμένες και οι απώλειες κι οι ζημιές που θα προκαλέσουν θα είναι δεκαπλάσιες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης.
Την ίδια στιγμή, οι εχθροπραξίες στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές ανθρώπινες απώλειες, με νεκρούς και τραυματίες, καθώς και εκτεταμένες καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές. Επιπλέον, το Ιράν φαίνεται να διευρύνει το πεδίο των επιθέσεών του, στοχεύοντας χώρες του Κόλπου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιθέσεις σημειώθηκαν στο Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, εντείνοντας τις ανησυχίες για γενικευμένη σύρραξη στην περιοχή.
Διαβάστε τις εξελίξεις της προηγούμενης νύχτας εδώ.
Τραυματίας στο Άμπου Ντάμπι από θραύσματα
Ένας υπήκοος της Γκάνας τραυματίστηκε στο Αμπού Ντάμπι από θραύσματα που έπεσαν.
Το περιστατικό συνέβη στην εταιρεία Rinn Systems στο Μουσάφα, μετά από επιτυχημένη αναχαίτιση από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών.
Καταστροφικό ιρανικό πλήγμα σε εργοστάσιο κατασκευής drones στο Ισραήλ
Ιρανική πυραυλική επίθεση κατέστρεψε μία ισραηλινή εγκατάσταση κατασκευής drones. Το εργοστάσιο της Aero Sol Aviation Solutions στην Πέταχ Τίκβα, το οποίο προμηθεύει κράνη πιλότων, εξαρτήματα βομβών και drones στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, δεν θα μπορέσει να επαναλάβει τη λειτουργία του λόγω των εκτεταμένων ζημιών.
Ανεβαίνουν και σήμερα οι τιμές στο πετρέλαιο
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να περιορίζει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.
Το Brent κατέγραψε άνοδο 2,4 δολαρίων ή 2,2%, φτάνοντας τα 111,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 3 δολάρια ή 2,7%, διαμορφούμενο στα 114,57 δολάρια ανά βαρέλι.
Study of War: To Iράν άλλαξε την τακτική του στον πόλεμο
Το Ιράν άλλαξε την τακτική επιθέσεών του, εκτοξεύοντας περισσότερους πυραύλους Κρουζ από πριν. Εκτόξευσε τέσσερις πυραύλους Κρουζ στο Κουβέιτ, δύο στο Κατάρ και από έναν στα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία. Επίσης, εκτόξευσε τουλάχιστον 5 βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ.
🇮🇷Iran has slightly changed its strike tactics by firing more cruise missiles than before.
They launched four cruise missiles at Kuwait, two at Qatar, and one each at the UAE and Saudi Arabia.
It also fired at least 5 ballistic missiles at Israel, with one directly hitting a… https://t.co/gyej64wFC9 pic.twitter.com/3PKHeSgNnP
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 6, 2026
Axios: ΗΠΑ, Ιράν και διαμεσολαβητές επιδιώκουν 45ήμερη κατάπαυση πυρός
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και μια ομάδα περιφερειακών διαμεσολαβητών συζητούν τους όρους για μια πιθανή 45ήμερη κατάπαυση πυρός, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios την Κυριακή. Η αναφορά βασίζεται σε πληροφορίες από τέσσερις Αμερικανούς, Ισραηλινούς και περιφερειακούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των συνομιλιών.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Διακοπή φυσικού αερίου στην Τεχεράνη
Μέρος της Τεχεράνης στερείται την παροχή φυσικού αερίου από χθες Κυριακή εξαιτίας αεροπορικού βομβαρδισμού που έβαλε στο στόχαστρο πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά εγκατάσταση του δικτύου διανομής εκεί, μετέδωσε το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.
«Το τεχνολογικό πανεπιστήμιο Σαρίφ υπέστη επίθεση από τους Αμερικανοσιωνιστές», τόνισε το IRIB μέσω Telegram, εξηγώντας ότι χτυπήθηκε σταθμός διανομής αερίου στην πόλη κοντά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή στον τομέα.
Δυο νεκροί και δυο αγνοούμενοι στα συντρίμμια κτηρίου στη Χάιφα
Σωστικά συνεργεία ανέσυραν δυο πτώματα από τα ερείπια κατοικίας στη Χάιφα, στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ, που χτυπήθηκε από πύραυλο τον οποίο εκτόξευσε το Ιράν, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι εκφράζονται φόβοι πως είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
Πέντε νεκροί σε βομβαρδισμό στην επαρχία Κομ του Ιράν
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που έπληξε κατοικία στην Κομ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του Ιράν, ανακοίνωσαν οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων FARS.
Αξιωματούχος χαρακτήρισε «σιωνιστική-αμερικανική επίθεση» το πλήγμα αυτό, προσθέτοντας ότι συνεχιζόταν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να είναι βαρύτερος.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΓΕΕΘΑ, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.