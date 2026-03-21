Ο ισραηλινός στρατός αρνείται την εμπλοκή του στην επίθεση στην πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάντζ κατά τη τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα του πολέμου με το Ιράν
«Δεν επιτεθήκαμε και δεν γνωρίζουμε ποιος την έκανε. Δεν σχολιάζουμε τις αμερικανικές ενέργειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF.
Σύμφωνα με τον ισραηλινό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, ο οποίος επικαλείται ανώνυμες πηγές, η αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε από τις ΗΠΑ, οι οποίες χρησιμοποίησαν βόμβες «bunker buster» για να χτυπήσουν την εγκατάσταση.
«Καμία διαρροή ραδιενεργών υλικών δεν έχει αναφερθεί»
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η πυρηνική εγκατάσταση που δέχτηκε την επίθεση ονομάζεται Ahmadi Roshan. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει φόβος διαρροής υλικών.
«Έπειτα από εγκληματικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σφετεριστικό σιωνιστικό καθεστώς εναντίον της χώρας μας, το συγκρότημα εμπλουτισμού [ουρανίου] της Νατάνζ τέθηκε στο στόχαστρο σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε ο ιρανικός Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, διευκρινίζοντας πως «καμία διαρροή ραδιενεργών υλικών δεν έχει αναφερθεί στην περιοχή».
Τραμπ: «Εξετάζω αποκλιμάκωση»
Με νέα ανάρτηση του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων τους, καθώς εξετάζουν τη σταδιακή ολοκλήρωση των μεγάλων στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.
Αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, τόνισε πως θα πρέπει να φυλάσσονται και να αστυνομεύονται, όπου είναι απαραίτητο, από τα άλλα έθνη που τα χρησιμοποιούν. Συμπλήρωσε πως, εάν ζητηθεί, οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους, αν και κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να είναι απαραίτητο μόλις εξαλειφθεί οριστικά η ιρανική απειλή.
Στην ανάρτησή του στο Truth Social o Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:
«Πλησιάζουμε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή όσον αφορά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν»
Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο είχε δηλώσει πώς: «Δεν χρειαζόμαστε διάλογο. Δεν θέλω εκεχειρία μαζί τους. Δεν υπάρχει λόγος για εκεχειρία όταν τους ισοπεδώνουμε. Δεν έχουν ναυτικό, αεροπορία, τίποτα».
Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιος για την έκβαση της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας πως «ο πόλεμος έχει ήδη κριθεί υπέρ μας», ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ και των συμμάχων, λέγοντας με αιχμηρό ύφος ότι «θα μπορούσαν να είχαν συνδράμει στο Ορμούζ, αλλά δεν τόλμησαν».
Ιράν: «Εκτοξεύσαμε πυραύλους εναντίον βάσης στον Ινδικό»
Στο στόχαστρο ιρανικής πυραυλικής επίθεσης βρέθηκε η αμερικανοβρετανική στρατιωτική εγκατάσταση στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό.
Το Ιράν φαίνεται να επιχειρεί μια επίδειξη ισχύος με διεθνείς προεκτάσεις, σύμφωνα με αναφορές του ιρανικού πρακτορείου Mehr, το οποίο επιβεβαιώνει ότι εκτοξεύθηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι με στόχο την αμερικανοβρετανική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία του Ινδικού Ωκεανού.
Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η ενέργεια αυτή «αποτελεί σημαντικό βήμα (…) το οποίο αποδεικνύει ότι το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν είναι μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόταν προηγουμένως ο εχθρός».
Η συγκεκριμένη παραδοχή εκ μέρους της Τεχεράνης, δεν περιορίζεται σε ένα ακόμη επεισόδιο έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά εγείρει ευρύτερα ερωτήματα για τις πραγματικές δυνατότητες του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος.
Η στρατηγική θέση της Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό
Η συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι μία από τις σημαντικότερες αμερικανοβρετανικές στρατιωτικές βάσεις παγκοσμίως.
Είναι ουσιαστικά ένα απομονωμένο σημείο «στη μέση του πουθενά», κάτι που εξηγεί και τη μεγάλη στρατηγική του αξία: λειτουργεί ως ενδιάμεσος κόμβος ανάμεσα στη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική.
Ανήκει διοικητικά στο Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού και ακριβώς λόγω της απόστασής του (3.800 χιλιόμετρα περίπου) από τον Περσικό Κόλπο, αποτελεί γεγονός που αναδεικνύει το μεγάλο γεωγραφικό εύρος μιας ενδεχόμενης ιρανικής επίθεσης και τη στρατηγική σημασία της περιοχής για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.
Διαβάστε τις προηγούμενες εξελίξεις εδώ.
Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ευρείας κλίμακας αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν ευρείας κλίμακας αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, πλήττοντας δεκάδες στόχους.
Ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Πολεμική Αεροπορία έπληξε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων για βαλλιστικούς πυραύλους, συμπεριλαμβανομένου ενός συγκροτήματος που ανήκει στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).
Επλήγησαν επίσης ένας χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πυραύλων και ένα συγκρότημα που ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας και είναι υπεύθυνο για την παραγωγή καυσίμων πυραύλων. Επλήγη επίσης μια άλλη εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εξαρτημάτων βαλλιστικών πυραύλων.
Ο Ισραηλινός Στρατός προσθέτει ότι έπληξε επίσης πολλά ιρανικά αμυντικά συστήματα σε όλη την Τεχεράνη.
Το Ιράν ισχυρίζεται ότι χτύπησε ισραηλινό μαχητικό
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέφερε την αναφορά των Φρουρών της Επανάστασης πως βομβάρδισαν ένα ισραηλινό μαχητικό που πετούσε στον ιρανικό εναέριο χώρο σήμερα το πρωί.
Είναι το τρίτο παρόμοιο περιστατικό κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Ο στρατός του Ισραήλ είχε αναγνωρίσει νωρίτερα ότι ένα από τα μαχητικά του αεροσκάφη δέχτηκε αντιαεροπορικά πυρά στον ιρανικό εναέριο χώρο, αλλά δήλωσε ότι το αεροσκάφος εντόπισε την απειλή, δεν υπέστη ζημιές και ολοκλήρωσε την αποστολή του «όπως είχε προγραμματιστεί».
Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν
Η CIA και η Μοσάντ αναζητούν σημάδια του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καθώς παραμένει άφαντος
Η CIA των ΗΠΑ, η Μοσάντ του Ισραήλ και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών εργάζονται για την ανίχνευση σημαδιών του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς παραμένει άφαντος από τότε που ανακηρύχθηκε ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν μετά τη δολοφονία του πατέρα του, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.
Η έκθεση αναφέρει ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών περίμεναν με ανυπομονησία τον Χαμενεΐ να δημοσιεύσει μια βιντεοσκοπημένη δήλωση για το Nowruz, όπως έκανε παραδοσιακά ο πατέρας του, αν και τελικά εκδόθηκε μόνο γραπτή δήλωση.
«Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι ο Χαμεεί είναι πράγματι εκείνος που δίνει εντολές», φέρεται να δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, ενώ ένας Αμερικανός αξιωματούχος περιγράφει την κατάσταση ως «απέραντα περίεργη».
«Δεν πιστεύουμε ότι οι Ιρανοί θα είχαν περάσει από όλο αυτό το κόπο για να επιλέξουν έναν νεκρό ως ανώτατο ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα, δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι έχει αναλάβει τα ηνία», προσθέτει ο Αμερικανός αξιωματούχος.
Ένας Αμερικανός αξιωματούχος λέει επίσης στο Axios ότι η CIA εργάζεται για να επαληθεύσει εάν οι φωτογραφίες του Χαμενεΐ που δημοσιεύθηκαν μαζί με το σημείωμά του για το Nowruz είναι πρόσφατες.
«Θα περιμέναμε να δούμε και τον Μοτζτάμπα με κάποια μορφή. Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και την παράδοση», λέει ο αξιωματούχος.
Ο ισραηλινός στρατός αρνείται κάθε εμπλοκή στην επίθεση στη Νατάνζ
Οι επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί κατά της εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ του Ιράν διεξήχθησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι από το Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.
Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι δεν πραγματοποίησε καμία επίθεση στην περιοχή και ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις αμερικανικές δραστηριότητες εν μέσω του πολέμου.
Νωρίτερα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Kan ανέφερε, επικαλούμενο πηγή, ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βόμβες τύπου «bunker buster» για να χτυπήσουν την πυρηνική εγκατάσταση.
Ο αμερικανικός στρατός ισχυρίζεται ότι η επιρροή του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ έχει «υποβαθμιστεί»
Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), λέει ότι ο αμερικανικός στρατός έριξε πολλαπλές βόμβες 5.000 λιβρών (2.270 κιλών) σε μια υπόγεια εγκατάσταση κατά μήκος των ακτών του Ιράν, την οποία χρησιμοποιούσε για την αποθήκευση πυραύλων κρουζ κατά πλοίων, κινητών εκτοξευτών πυραύλων και άλλου εξοπλισμού, υπονομεύοντας έτσι την ικανότητά του να απειλεί τα Στενά του Ορμούζ.
«Όχι μόνο καταστρέψαμε την εγκατάσταση, αλλά και τοποθεσίες υποστήριξης πληροφοριών και ραντάρ πυραύλων που χρησιμοποιούνταν για την παρακολούθηση των κινήσεων των πλοίων», δήλωσε ο Κούπερ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που κοινοποιήθηκε στη σελίδα της CENTCOM στο X.
«Η ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας εντός και γύρω από το Στενό του Ορμούζ υποβαθμίζεται ως αποτέλεσμα και δεν θα σταματήσουμε να επιδιώκουμε αυτούς τους στόχους», πρόσθεσε.
Η Ρωσία ζητά διεθνή αξιολόγηση μετά την αναφερόμενη επίθεση στις εγκαταστάσεις Νατάνζ του Ιράν
Η Ρωσία καταδίκασε τις αναφερόμενες επιθέσεις στον πυρηνικό σταθμό Νατάνζ του Ιράν, λέγοντας ότι θα μπορούσαν να σημαίνουν «καταστροφή» για την περιοχή.
«Η διεθνής κοινότητα… πρέπει να παράσχει αμέσως μια αντικειμενική και αυστηρή αξιολόγηση αυτών των ανεύθυνων ενεργειών, οι οποίες θέτουν σε πραγματικό κίνδυνο μια καταστροφή σε όλη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.
Νωρίτερα, όπως αναφέραμε, το Ιράν δήλωσε ότι είχε ειδοποιήσει τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας για μια επίθεση το Σάββατο στις εγκαταστάσεις του Νατάνζ, η οποία, όπως είπε, δεν προκάλεσε διαρροή ραδιενέργειας.