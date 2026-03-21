Ο ισραηλινός στρατός αρνείται την εμπλοκή του στην επίθεση στην πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάντζ κατά τη τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα του πολέμου με το Ιράν

«Δεν επιτεθήκαμε και δεν γνωρίζουμε ποιος την έκανε. Δεν σχολιάζουμε τις αμερικανικές ενέργειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, ο οποίος επικαλείται ανώνυμες πηγές, η αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε από τις ΗΠΑ, οι οποίες χρησιμοποίησαν βόμβες «bunker buster» για να χτυπήσουν την εγκατάσταση.

«Καμία διαρροή ραδιενεργών υλικών δεν έχει αναφερθεί»

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η πυρηνική εγκατάσταση που δέχτηκε την επίθεση ονομάζεται Ahmadi Roshan. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει φόβος διαρροής υλικών.

«Έπειτα από εγκληματικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σφετεριστικό σιωνιστικό καθεστώς εναντίον της χώρας μας, το συγκρότημα εμπλουτισμού [ουρανίου] της Νατάνζ τέθηκε στο στόχαστρο σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε ο ιρανικός Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, διευκρινίζοντας πως «καμία διαρροή ραδιενεργών υλικών δεν έχει αναφερθεί στην περιοχή».

Τραμπ: «Εξετάζω αποκλιμάκωση»

Με νέα ανάρτηση του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων τους, καθώς εξετάζουν τη σταδιακή ολοκλήρωση των μεγάλων στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, τόνισε πως θα πρέπει να φυλάσσονται και να αστυνομεύονται, όπου είναι απαραίτητο, από τα άλλα έθνη που τα χρησιμοποιούν. Συμπλήρωσε πως, εάν ζητηθεί, οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους, αν και κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να είναι απαραίτητο μόλις εξαλειφθεί οριστικά η ιρανική απειλή.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social o Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Πλησιάζουμε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή όσον αφορά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν»

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο είχε δηλώσει πώς: «Δεν χρειαζόμαστε διάλογο. Δεν θέλω εκεχειρία μαζί τους. Δεν υπάρχει λόγος για εκεχειρία όταν τους ισοπεδώνουμε. Δεν έχουν ναυτικό, αεροπορία, τίποτα».

Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιος για την έκβαση της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας πως «ο πόλεμος έχει ήδη κριθεί υπέρ μας», ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ και των συμμάχων, λέγοντας με αιχμηρό ύφος ότι «θα μπορούσαν να είχαν συνδράμει στο Ορμούζ, αλλά δεν τόλμησαν».

Ιράν: «Εκτοξεύσαμε πυραύλους εναντίον βάσης στον Ινδικό»

Στο στόχαστρο ιρανικής πυραυλικής επίθεσης βρέθηκε η αμερικανοβρετανική στρατιωτική εγκατάσταση στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό.

Το Ιράν φαίνεται να επιχειρεί μια επίδειξη ισχύος με διεθνείς προεκτάσεις, σύμφωνα με αναφορές του ιρανικού πρακτορείου Mehr, το οποίο επιβεβαιώνει ότι εκτοξεύθηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι με στόχο την αμερικανοβρετανική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία του Ινδικού Ωκεανού.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η ενέργεια αυτή «αποτελεί σημαντικό βήμα (…) το οποίο αποδεικνύει ότι το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν είναι μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόταν προηγουμένως ο εχθρός».

Η συγκεκριμένη παραδοχή εκ μέρους της Τεχεράνης, δεν περιορίζεται σε ένα ακόμη επεισόδιο έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά εγείρει ευρύτερα ερωτήματα για τις πραγματικές δυνατότητες του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος.

Η στρατηγική θέση της Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι μία από τις σημαντικότερες αμερικανοβρετανικές στρατιωτικές βάσεις παγκοσμίως.

Είναι ουσιαστικά ένα απομονωμένο σημείο «στη μέση του πουθενά», κάτι που εξηγεί και τη μεγάλη στρατηγική του αξία: λειτουργεί ως ενδιάμεσος κόμβος ανάμεσα στη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική.

Ανήκει διοικητικά στο Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού και ακριβώς λόγω της απόστασής του (3.800 χιλιόμετρα περίπου) από τον Περσικό Κόλπο, αποτελεί γεγονός που αναδεικνύει το μεγάλο γεωγραφικό εύρος μιας ενδεχόμενης ιρανικής επίθεσης και τη στρατηγική σημασία της περιοχής για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

